Ральф Рангник окончательно покидает МЮ

"Манчестер Юнайтед" объявили о том, что главный тренер клуба в прошедшем сезоне – Ральф Рангник – не будет исполнять роль консультанта организации, как планировалось ранее. Он покинет команду окончательно. Клуб заявил:

"Мы хотим поблагодарить Ральфа Рангника за его труд на посту исполняющего обязанности тренера на протяжении последних шести месяцев.

По договоренности, Ральф теперь сфокусируется исключительно на его новой роли менеджера национальной сборной Австрии, и, таким образом, не будет занимать позицию консультанта на Олд Траффорд".

Ralf Rangnick announces that he will not be staying on at United as a consultant.#MUFC