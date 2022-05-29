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Ральф Рангник окончательно покидает МЮ

Англия
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Тренер сфокусируется на сборной Австрии

Ральф Рангник окончательно покидает МЮ

Фото: The Peoples Person

UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" объявили о том, что главный тренер клуба в прошедшем сезоне – Ральф Рангник – не будет исполнять роль консультанта организации, как планировалось ранее. Он покинет команду окончательно. Клуб заявил:

"Мы хотим поблагодарить Ральфа Рангника за его труд на посту исполняющего обязанности тренера на протяжении последних шести месяцев.

По договоренности, Ральф теперь сфокусируется исключительно на его новой роли менеджера национальной сборной Австрии, и, таким образом, не будет занимать позицию консультанта на Олд Траффорд".

Ранее, новым главным тренером "Манчестер Юнайтед" был объявлен экс-коуч амстердамского "Аякса" Эрик тен Хаг.

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В статье: Австрия Ральф Рангник Манчестер Юнайтед
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