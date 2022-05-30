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Официально: Челси продан консорциуму Тодда Боэли

Англия
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Несмотря ни на что

Официально: Челси продан консорциуму Тодда Боэли

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Стороны официально закрыли сделку по продаже "Челси" Романом Абрамовичем Тодду Боэли и его консорциуму Clearlake Capital, сообщает сайт клуба. Управление клубом будет разделено поровну между миллиардером и его корпорацией.

Сделка прошла через одобрение властей Великобритании, английской Премьер-лиги и других официальных лиц.

Сообщается, что Боэли также назначен председателем управляющей компании.

Абрамович продает "Челси" за 4,25 миллиарда фунтов. Миллиардер был вынужден пойти на продажу клуба из-за санкций. Роман Аркадьевич считается приближенным к путину. Эксперты называют подобных олигархов "кошельками" диктатора России.

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В статье: Роман Абрамович Челси (Лондон) Тодд Боэли
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Источник:
chelseafc.com

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