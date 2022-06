Мане согласовал контракт с Баварией. Мюнхенцы выиграли борьбу у ПСЖ и Барселоны

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане согласовал трехлетний контракт с "Баварией", сообщает журналист Дейв Окоп. Сейчас клубы обсуждают цену сделки.

Сообщается, что официальные переговоры прошли вчера. Садио успел пообщаться напрямую с главным тренером "Баварии" Юлианом Наггельсманном.

Sadio Mane has agreed a three year contract with Bayern Munich. PSG and Barcelona were also interested. He has spoken directly to Julian Nagelsmann. Now up to clubs to agree a fee. Liverpool and Bayern Munich began official talks yesterday.