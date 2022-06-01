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Мане согласовал контракт с Баварией. Мюнхенцы выиграли борьбу у ПСЖ и Барселоны

Англия
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Теперь можно спокойно отпускать поляка

Мане согласовал контракт с Баварией. Мюнхенцы выиграли борьбу у ПСЖ и Барселоны

Фото: The Liverpool Offside

Новина українською

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане согласовал трехлетний контракт с "Баварией", сообщает журналист Дейв Окоп. Сейчас клубы обсуждают цену сделки.

Сообщается, что официальные переговоры прошли вчера. Садио успел пообщаться напрямую с главным тренером "Баварии" Юлианом Наггельсманном.

Сенегальцем также интересовались "Барселона" и "ПСЖ".

Ранее сообщалось, что Мане не уведомлял руководство "Ливерпуля".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона Ливерпуль Садио Мане ПСЖ
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