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Мане согласовал контракт с Баварией. Мюнхенцы выиграли борьбу у ПСЖ и Барселоны
Теперь можно спокойно отпускать поляка
Фото: The Liverpool Offside
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане согласовал трехлетний контракт с "Баварией", сообщает журналист Дейв Окоп. Сейчас клубы обсуждают цену сделки.
Сообщается, что официальные переговоры прошли вчера. Садио успел пообщаться напрямую с главным тренером "Баварии" Юлианом Наггельсманном.
Sadio Mane has agreed a three year contract with Bayern Munich. PSG and Barcelona were also interested. He has spoken directly to Julian Nagelsmann. Now up to clubs to agree a fee. Liverpool and Bayern Munich began official talks yesterday.— DaveOCKOP (@DaveOCKOP) June 1, 2022
Сенегальцем также интересовались "Барселона" и "ПСЖ".
Ранее сообщалось, что Мане не уведомлял руководство "Ливерпуля".
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