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Юнайтед попрощался с Джесси Лингардом
Наконец-то он свободен
Фото: twitter.com/ManUtd
"Манчестер Юнайтед" и полузащитник Джесси Лингард не стали продлевать соглашение. Футболист уходит как свободный агент.
Клуб попрощался с англичанином в социальных сетях. Джесси провел в "Юнайтед" 11 лет.
Wishing you all the best in your future endeavours, @JesseLingard ????#MUFC— Manchester United (@ManUtd) June 1, 2022
В прошлом сезоне 29-летний хавбек провел за "Юнайтед" 22 матча, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.
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