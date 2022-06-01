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Юнайтед попрощался с Джесси Лингардом

Англия
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Наконец-то он свободен

Юнайтед попрощался с Джесси Лингардом

Фото: twitter.com/ManUtd

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" и полузащитник Джесси Лингард не стали продлевать соглашение. Футболист уходит как свободный агент.

Клуб попрощался с англичанином в социальных сетях. Джесси провел в "Юнайтед" 11 лет.

В прошлом сезоне 29-летний хавбек провел за "Юнайтед" 22 матча, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

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В статье: Джесси Лингард Манчестер Юнайтед
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