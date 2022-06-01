Юнайтед попрощался с Джесси Лингардом

"Манчестер Юнайтед" и полузащитник Джесси Лингард не стали продлевать соглашение. Футболист уходит как свободный агент.

Клуб попрощался с англичанином в социальных сетях. Джесси провел в "Юнайтед" 11 лет.

Wishing you all the best in your future endeavours, @JesseLingard ????#MUFC — Manchester United (@ManUtd) June 1, 2022

В прошлом сезоне 29-летний хавбек провел за "Юнайтед" 22 матча, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.