Юнайтед попрощался с Джесси Лингардом

"Манчестер Юнайтед" и полузащитник Джесси Лингард не стали продлевать соглашение. Футболист уходит как свободный агент.

Клуб попрощался с англичанином в социальных сетях. Джесси провел в "Юнайтед" 11 лет.

Wishing you all the best in your future endeavours, @JesseLingard ????#MUFC