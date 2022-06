Мане созвонился с Наггельсманом. Нападающий хочет играть только в Баварии

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане все ближе к трансферу в "Баварию". Согласие клубов очень близко, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

❗️(1/2) Update #Mané: Bayern spoke to him and he had a positive phone call with Nagelsmann. Mané made clear that he wants to join #FCBayern! Bayern was impressed that Mané doesn’t have airs & graces. He made clear that he would do his best on every position. @SkySports #LFC