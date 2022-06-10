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Мане созвонился с Наггельсманом. Нападающий хочет играть только в Баварии

Англия
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Его однозначность понравилась руководству

Мане созвонился с Наггельсманом. Нападающий хочет играть только в Баварии

Фото: twitter.com/LFC

Новина українською

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане все ближе к трансферу в "Баварию". Согласие клубов очень близко, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Сенегалец заверил клуб, что будет отдавать всего себя на любой позиции. Переговоры продолжаются и проходят успешно.

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В клубе также верят, что другие игроки, вроде Сане и Комана выйдут на новый уровень, играя рядом с ним.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Садио Мане Юлиан Нагельсманн
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