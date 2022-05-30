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Нагельсманн хотел подписать Мане с первого дня в Баварии

Германия
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Клопп уже отпустил сенегальца

Нагельсманн хотел подписать Мане с первого дня в Баварии

Фото: The Liverpool Offside

Новина українською

Тренерский штаб "Баварии" надеется, что клуб сможет приобрести форварда "Ливерпуля" Садио Мане. Главный тренер Юлиан Нагельсманн хотел сенегальца в команду с первого дня в Мюнхене, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Тренер видит сенегальца на позиции "девятки" или под ней. Также плюсом для форварда является его знание немецкого языка.

В тренерском штабе надеются, что спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич сможет согласовать трансфер 30-летнего хавбека.

Ранее на пресс-конференции перед финалом Лиги чемпионов Юрген Клопп намекнул на неоднозначное будущее Садио: "Где бы Мане ни оказался в следующем сезоне, он будет великолепным игроком".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Ливерпуль Садио Мане Юлиан Нагельсманн
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