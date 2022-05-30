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Нагельсманн хотел подписать Мане с первого дня в Баварии
Клопп уже отпустил сенегальца
Фото: The Liverpool Offside
Тренерский штаб "Баварии" надеется, что клуб сможет приобрести форварда "Ливерпуля" Садио Мане. Главный тренер Юлиан Нагельсманн хотел сенегальца в команду с первого дня в Мюнхене, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
Тренер видит сенегальца на позиции "девятки" или под ней. Также плюсом для форварда является его знание немецкого языка.
Update #Mané: He was on the list of Nagelsmann from day one. He sees him also as a 9 - or behind. Negotiations ongoing. Internal opinion: Worldclass player, top season. Good: He speaks German! Coaching team hopes that Salihamidzic can realize this transfer. @SkySportDE @Sky_Marc— Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 30, 2022
В тренерском штабе надеются, что спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич сможет согласовать трансфер 30-летнего хавбека.
Ранее на пресс-конференции перед финалом Лиги чемпионов Юрген Клопп намекнул на неоднозначное будущее Садио: "Где бы Мане ни оказался в следующем сезоне, он будет великолепным игроком".
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