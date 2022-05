Нагельсманн хотел подписать Мане с первого дня в Баварии

Тренерский штаб "Баварии" надеется, что клуб сможет приобрести форварда "Ливерпуля" Садио Мане. Главный тренер Юлиан Нагельсманн хотел сенегальца в команду с первого дня в Мюнхене, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Тренер видит сенегальца на позиции "девятки" или под ней. Также плюсом для форварда является его знание немецкого языка.

Update #Mané: He was on the list of Nagelsmann from day one. He sees him also as a 9 - or behind. Negotiations ongoing. Internal opinion: Worldclass player, top season. Good: He speaks German! Coaching team hopes that Salihamidzic can realize this transfer. @SkySportDE @Sky_Marc