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Новичок АПЛ хочет приобрести голкипера Арсенала и сборной Германии

Англия
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Бернд Лено близок к переходу в Фулхэм

Новичок АПЛ хочет приобрести голкипера Арсенала и сборной Германии

Фото: Bavarian Football Works

UA-Футбол
Новина українською

Победитель Чемпионшипа в прошедшем сезоне, лондонский "Фулхэм", рассматривает варианты на позицию нового основного голкипера команды. По информации The Athletic, главный кандидат – вратарь "Арсенала" Бернд Лено.

В прошедшем сезоне главный тренер "Фулхэма" Марку Силва поочередно использовал на позиции вратаря словака Марека Родака и аргентинца Пауло Гассанигу, однако теперь клуб хочет усилить состав команды.

Бернд Лено перешел в "Арсенал" летом 2018 года из леверкузенского "Байера". До начала сезона 2021/22 именно он был основным вратарем команды, однако теперь таковым является англичанин Аарон Рамсдейл.

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В статье: Арсенал (Лондон) Бернд Лено Фулхэм (Лондон)
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