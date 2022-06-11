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Новичок АПЛ хочет приобрести голкипера Арсенала и сборной Германии
Бернд Лено близок к переходу в Фулхэм
Фото: Bavarian Football Works
Победитель Чемпионшипа в прошедшем сезоне, лондонский "Фулхэм", рассматривает варианты на позицию нового основного голкипера команды. По информации The Athletic, главный кандидат – вратарь "Арсенала" Бернд Лено.
В прошедшем сезоне главный тренер "Фулхэма" Марку Силва поочередно использовал на позиции вратаря словака Марека Родака и аргентинца Пауло Гассанигу, однако теперь клуб хочет усилить состав команды.
Бернд Лено перешел в "Арсенал" летом 2018 года из леверкузенского "Байера". До начала сезона 2021/22 именно он был основным вратарем команды, однако теперь таковым является англичанин Аарон Рамсдейл.
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