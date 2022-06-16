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Эвертон Миколенко на старте примет Челси. Известен календарь АПЛ 2022/23
Новый розыгрыш чемпионата стартует 5 августа
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига на своём официальном сайте представила календарь на сезон 2022/23. Предстоящий розыгрыш чемпионата стартует 5 августа.
1-й тур откроется матчем "Кристал Пэлас" - "Арсенал". 6 августа пройдет еще семь поединков, среди которых "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко примет "Челси". Матчи между "Ливерпулем" и "Манчестер" сити запланированы на 15 октября ("Энфилд") и 1 апреля ("Этихад").
Последний тур АПЛ завершится 28 мая 2023 года.
Расписание 1-го тура АПЛ:
5 августа
- "Кристал Пэлас" - "Арсенал"
6 августа
- "Фулхэм" - "Ливерпуль"
- "Борнмут" - "Астон Вилла"
- "Лидс" - "Вулверхэмптон"
- "Лестер" - "Брентфорд"
- "Ньюкасл" - "Ноттингем Форест"
- "Тоттенхэм" - "Саутгемптон"
- "Эвертон" - "Челси"
7 августа
- "Манчестер Юнайтед" - "Брайтон"
- "Вест Хэм" - "Манчестер Сити"
Напомним, что по итогам минувшего розыгрыша чемпионата Англии победителем стал "Манчестер Сити".
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