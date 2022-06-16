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Эвертон Миколенко на старте примет Челси. Известен календарь АПЛ 2022/23

Англия
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Новый розыгрыш чемпионата стартует 5 августа

Эвертон Миколенко на старте примет Челси. Известен календарь АПЛ 2022/23

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте представила календарь на сезон 2022/23. Предстоящий розыгрыш чемпионата стартует 5 августа.

1-й тур откроется матчем "Кристал Пэлас" - "Арсенал". 6 августа пройдет еще семь поединков, среди которых "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко примет "Челси". Матчи между "Ливерпулем" и "Манчестер" сити запланированы на 15 октября ("Энфилд") и 1 апреля ("Этихад").

Последний тур АПЛ завершится 28 мая 2023 года.

Расписание 1-го тура АПЛ:

5 августа

  • "Кристал Пэлас" - "Арсенал"

6 августа

  • "Фулхэм" - "Ливерпуль"
  • "Борнмут" - "Астон Вилла"
  • "Лидс" - "Вулверхэмптон"
  • "Лестер" - "Брентфорд"
  • "Ньюкасл" - "Ноттингем Форест"
  • "Тоттенхэм" - "Саутгемптон"
  • "Эвертон" - "Челси"

7 августа

  • "Манчестер Юнайтед" - "Брайтон"
  • "Вест Хэм" - "Манчестер Сити"

Напомним, что по итогам минувшего розыгрыша чемпионата Англии победителем стал "Манчестер Сити".

Эвертон Миколенко на старте примет Челси. Известен календарь АПЛ 2022/23 - изображение 1
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В статье: АПЛ
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Источник:
premierleague

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