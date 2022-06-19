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Манчестер Юнайтед нацелился на левого защитника Хоффенхайма
Конкуренция для Шоу?
Getty Images
"Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность трансфера левого защитника "Хоффенхайма" Давида Раума. Об этом сообщает издание Sky Germany.
По информации данного источника, манкунианский клуб – один из многих претендентов на 24-летнего футболиста. В услугах немца также заинтересованы "Вест Хэм" и "Ньюкасл".
Потенциальный трансфер защитника оценивается в 34 миллиона фунтов. На счету Раума 9 матчей за национальную сборную Германии и один ассист.
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Источник:Metro
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