Манчестер Юнайтед нацелился на левого защитника Хоффенхайма

"Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность трансфера левого защитника "Хоффенхайма" Давида Раума. Об этом сообщает издание Sky Germany.

По информации данного источника, манкунианский клуб – один из многих претендентов на 24-летнего футболиста. В услугах немца также заинтересованы "Вест Хэм" и "Ньюкасл".

Потенциальный трансфер защитника оценивается в 34 миллиона фунтов. На счету Раума 9 матчей за национальную сборную Германии и один ассист.