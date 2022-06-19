  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Юнайтед нацелился на левого защитника Хоффенхайма
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Юнайтед нацелился на левого защитника Хоффенхайма

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Конкуренция для Шоу?

Манчестер Юнайтед нацелился на левого защитника Хоффенхайма

Getty Images

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность трансфера левого защитника "Хоффенхайма" Давида Раума. Об этом сообщает издание Sky Germany.

По информации данного источника, манкунианский клуб – один из многих претендентов на 24-летнего футболиста. В услугах немца также заинтересованы "Вест Хэм" и "Ньюкасл".

Потенциальный трансфер защитника оценивается в 34 миллиона фунтов. На счету Раума 9 матчей за национальную сборную Германии и один ассист.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хоффенхайм (Зинсхайм) Манчестер Юнайтед Национальная сборная Германии
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Metro

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде