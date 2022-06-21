Возвращения на Энфилд не будет. Ливерпуль не интересуется Вейналдумом

Английский "Ливерпуль" не планирует приобретать полузащитника "ПСЖ" Жоржиньо Вейналдума. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, "мерсисайдцы" не думают о том, чтобы вновь подписать 31-летнего нидерландца, несмотря на слухи. Английский клуб намерен укрепить центр поля, продлив соглашение с полузащитником команды Наби Кейта.

Вейналдум уже выступал за "Ливерпуль" с 2016 по 2021 год. По окончании сезона-2020/21 хавбек ушел из клуба на правах свободного агента и подписал контракт с "ПСЖ".

В минувшем сезоне он провел 38 матчей за парижан, в которых забил 3 гола и выполнил 3 результативные передачи.