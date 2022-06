СМИ: Вест Хэм не может удовлетворить финансовые запросы Зинченко

Уже давно сообщалось об интересе "Вест Хэма" к Александру Зинченко. Лондонский клуб хочет подписать украинца этим летом.

Однако есть сложности. По данным The West Ham News, "молотки" не могу удовлетворить финансовые запросы украинца. Конкретная сумма, которую хочет получать Александр, источник не разглашает.

