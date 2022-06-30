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Эвертон согласился продать Ришарлисона в Тоттенхэм
Сумма трансфера обойдется в 50 млн фунтов+бонусы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Тоттенхэм" близок к завершению сделки по переходу нападающего "Эвертона" Ришарлисона. Об этом пишет The Athletic.
По информации источника, "шпоры" заплатят "ирискам" за трансфер бразильца 50 миллионов фунтов плюс 10 млн бонусов. 25-летний футболист получит контракт до 2027 года.
Также отмечается, что форвард сборной Бразилии сегодня пройдет медицинское обследование для перехода в лондонский клуб.
В сезоне-2021/22 Ришарлисон провел 33 матча за "Эвертон" во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и 5 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его в 48 млн евро.
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