Эвертон согласился продать Ришарлисона в Тоттенхэм

Лондонский "Тоттенхэм" близок к завершению сделки по переходу нападающего "Эвертона" Ришарлисона. Об этом пишет The Athletic.

По информации источника, "шпоры" заплатят "ирискам" за трансфер бразильца 50 миллионов фунтов плюс 10 млн бонусов. 25-летний футболист получит контракт до 2027 года.

Также отмечается, что форвард сборной Бразилии сегодня пройдет медицинское обследование для перехода в лондонский клуб.

В сезоне-2021/22 Ришарлисон провел 33 матча за "Эвертон" во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и 5 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его в 48 млн евро.