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Восполняя потерю защитников. Челси следит за чемпионом мира, который принадлежит Баварии

Англия
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Мюнхенцы готовы выслушать предложения

Восполняя потерю защитников. Челси следит за чемпионом мира, который принадлежит Баварии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Этим летом состав "Челси" покинуло два защитника - Кристенсен и Рюдигер. Еще двое, Аспиликуэта и Алонсо, также могут сменить прописку, что вынуждает лондонцев искать новых игроков на их позиции.

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По данным Sky Deutschland, "Челси" следит за Бенжаменом Паваром. У чемпиона мира через два года истекает контракт с "Баварией" и мюнхенцы готовы с ним расстаться.

Многое будет зависеть от успехов "Баварии" в переговорах с де Лигтом, за которым также следит "Челси". Если немецкий гранд сможет его подписать, то Павар окончательно станет открыт к переходу.

В прошлом сезоне Бенжамен успел отыграть 36 игр и отдать две голевые передачи.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Челси (Лондон) Бенжамен Павар
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