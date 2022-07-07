Посвящена тренеру, подарившему первое чемпионство. Челси презентовал новую форму на сезон-2022/23

Лондонский "Челси" представил основную экипировку на следующую кампанию. Комплект формы выполнен в традиционных синих цветах, на этот раз с белыми воротниками с бирюзовыми вкраплениями. На джерси нанесены логотипы технического и титульного спонсоров – американской компании Nike; сервиса по поиску отелей Trivago и британского поставщика телекоммуникационных и интернет-услуг Three UK.

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Форма отдает дань уважения одной из важнейших фигур в истории клуба – Теду Дрейку. Он возглавил команду в 1952 году, а в 1955 году привел ее к первому золоту чемпионата в истории.

В презентации приняли участие Кай Хавертц, Трево Чалоба, Томас Тухель, Рис Джеймс, Сезар Аспиликуэта, Мейсон Маунт, Кристиан Пулишич, игроки женской команды, в том числе сестра Джеймса. Был представлен не только основной комплект экипировки, но также и тренировочная форма плюс худи.