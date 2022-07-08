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Официально: Роналду не едет с МЮ на предсезонное турне
Известна причина
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера СМИ сообщали, что Криштиану Роналду не поедет с "Манчестер Юнайтед" на заграничные сборы. Клуб это подтвердил сегодня.
По данным официального сайта "Юнайтед", звездный португалец не отправится с командой в тур в Австралию и Таиланд. Причина - семейные проблемы.
???? #MUTOUR22 SQUAD ????— Manchester United (@ManUtd) July 8, 2022
Erik has named a 3️⃣1️⃣-man squad to travel to Thailand and Australia this pre-season... ????????#MUFC
По данным СМИ, проблема в другом. Роналду хочет покинуть "МЮ" уже летом, а его агент ведет переговоры с потенциальными покупателями. Отметим, что "дьяволы" не готовы отпускать португальца.
Роналду вернулся в "МЮ" год назад, подписав контракт до лета 2023-го. В прошлой кампании он отыграл 38 матчей, забил 24 гола и отдал три голевые передачи.
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