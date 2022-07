Официально: Роналду не едет с МЮ на предсезонное турне

Вчера СМИ сообщали, что Криштиану Роналду не поедет с "Манчестер Юнайтед" на заграничные сборы. Клуб это подтвердил сегодня.

По данным официального сайта "Юнайтед", звездный португалец не отправится с командой в тур в Австралию и Таиланд. Причина - семейные проблемы.

???? #MUTOUR22 SQUAD ????



Erik has named a 3️⃣1️⃣-man squad to travel to Thailand and Australia this pre-season... ????????#MUFC