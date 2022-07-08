Официально: Роналду не едет с МЮ на предсезонное турне

Вчера СМИ сообщали, что Криштиану Роналду не поедет с "Манчестер Юнайтед" на заграничные сборы. Клуб это подтвердил сегодня.

По данным официального сайта "Юнайтед", звездный португалец не отправится с командой в тур в Австралию и Таиланд. Причина - семейные проблемы.

???? #MUTOUR22 SQUAD ????



Erik has named a 3️⃣1️⃣-man squad to travel to Thailand and Australia this pre-season... ????????#MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 8, 2022

По данным СМИ, проблема в другом. Роналду хочет покинуть "МЮ" уже летом, а его агент ведет переговоры с потенциальными покупателями. Отметим, что "дьяволы" не готовы отпускать португальца.

Роналду вернулся в "МЮ" год назад, подписав контракт до лета 2023-го. В прошлой кампании он отыграл 38 матчей, забил 24 гола и отдал три голевые передачи.