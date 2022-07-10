Два игрока Челси пропустят предсезонное турне по США из-за отсутствия полной вакцинации от Covid

Двое полузащитников "Челси" Н'Голо Канте и Рубен Лофтус-Чик пропустят предсезонное турне клуба из-за отсутствия полной вакцинации от коронавируса, сообщают "аристократы".

В заявлении клуба указано, что игроки не смогут быть вместе с командой из-за "их статуса вакцинации от Covid". Это значит, что либо у футболистов нет нужного количества доз, либо у них нет вакцины вообще.

Отметим, что "аристократы" уже отправились в США. Первый матч межсезонья у них запланирован против мексиканского "Клуба Америка". Встреча состоится в Лас-Вегасе.