Манчестер Сити продлил контракт с ключевым полузащитником

"Манчестер Сити" объявил о продлении сотрудничества с полузащитником команды Родриго Эрнандес.

Новое соглашение с 26-летним испанцем будет действовать до июня 2027 года.

Эрнандес выступает за "Ман Сити" с 2019 года. В прошлом сезоне он в составе "горожан" сыграл 46 матчей, в которых забил 7 голов и выполнил 2 голевые передачи.