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Манчестер Сити продлил контракт с ключевым полузащитником
Новое соглашение - до июня 2027 года
Фото: mancity.com
"Манчестер Сити" объявил о продлении сотрудничества с полузащитником команды Родриго Эрнандес.
Новое соглашение с 26-летним испанцем будет действовать до июня 2027 года.
Эрнандес выступает за "Ман Сити" с 2019 года. В прошлом сезоне он в составе "горожан" сыграл 46 матчей, в которых забил 7 голов и выполнил 2 голевые передачи.
"Переход в "Манчестер Сити" в 2019 году – лучшее решение, которое я принял в своей карьере. Я любил каждую секунду в этом клубе. Фанаты всегда были очень дружелюбными по отношению ко мне, а клуб поддерживал меня и всегда толкал вперёд", - цитирует Родри пресс-служба английского клуба.
2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣#ManCity pic.twitter.com/Zv5QzyN79t— Manchester City (@ManCity) July 12, 2022
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