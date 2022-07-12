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Манчестер Сити продлил контракт с ключевым полузащитником

Англия
(1 голосов)

Новое соглашение - до июня 2027 года

Манчестер Сити продлил контракт с ключевым полузащитником

Фото: mancity.com

Новина українською

"Манчестер Сити" объявил о продлении сотрудничества с полузащитником команды Родриго Эрнандес.

Новое соглашение с 26-летним испанцем будет действовать до июня 2027 года.

Эрнандес выступает за "Ман Сити" с 2019 года. В прошлом сезоне он в составе "горожан" сыграл 46 матчей, в которых забил 7 голов и выполнил 2 голевые передачи.

"Переход в "Манчестер Сити" в 2019 году – лучшее решение, которое я принял в своей карьере. Я любил каждую секунду в этом клубе. Фанаты всегда были очень дружелюбными по отношению ко мне, а клуб поддерживал меня и всегда толкал вперёд", - цитирует Родри пресс-служба английского клуба.

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В статье: Манчестер Сити Родриго Эрнандес
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Источник:
mancity.com

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Комментарии (1)
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Просто Толик (Одесса)
12.07.2022 в 14:33
Отличная новость. Родри невероятный опорник.
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