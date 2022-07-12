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Челси близок к подписанию лидера Наполи - известные предварительные детали
"Синие" могут серьезно укрепить оборону
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Потеряв летом Андреаса Кристенсена и Антонио Рюдигера, "Челси" вынужден был выходить на трансферный рынок в поисках нового защитника.
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По данным авторитетного инсайдера Дэвида Орнштейна, лондонский клуб близок к подписанию Калиду Кулибали. Сделка пока еще не закрыта официально, однако есть серьезное продвижение. Англичане готовы заплатить сорок миллионов.
???? Chelsea close to agreements on fee + personal terms to sign Kalidou Koulibaly. Not done & Napoli often tricky but talks moving towards ~€40m deal + long-term contract for 31yo. Likes of Kimpembe, Kounde, Ake remain in mix @TheAthleticUK #CFC #SSCNapoli https://t.co/Izox1JeuN5— David Ornstein (@David_Ornstein) July 12, 2022
Кулибали долгие годы был лидером обороны "Наполи" и целью многих топ-клубов, однако руководство неаполитанцев не хотело его отпускать. Через год у сенегальца истекает контракт, что вынуждает "Наполи" все же продать центрбека.
Отметим, что также "Челси" вскоре объявит о подписании контракта с Рахимом Стерлингом. Также может быть
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