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Челси близок к подписанию лидера Наполи - известные предварительные детали

Англия
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"Синие" могут серьезно укрепить оборону

Челси близок к подписанию лидера Наполи - известные предварительные детали

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Потеряв летом Андреаса Кристенсена и Антонио Рюдигера, "Челси" вынужден был выходить на трансферный рынок в поисках нового защитника.

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По данным авторитетного инсайдера Дэвида Орнштейна, лондонский клуб близок к подписанию Калиду Кулибали. Сделка пока еще не закрыта официально, однако есть серьезное продвижение. Англичане готовы заплатить сорок миллионов.

Кулибали долгие годы был лидером обороны "Наполи" и целью многих топ-клубов, однако руководство неаполитанцев не хотело его отпускать. Через год у сенегальца истекает контракт, что вынуждает "Наполи" все же продать центрбека.

Отметим, что также "Челси" вскоре объявит о подписании контракта с Рахимом Стерлингом. Также может быть куплен Натан Аке.

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В статье: Челси (Лондон) Наполи (Неаполь) Калиду Кулибали
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