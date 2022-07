Челси близок к подписанию лидера Наполи - известные предварительные детали

Потеряв летом Андреаса Кристенсена и Антонио Рюдигера, "Челси" вынужден был выходить на трансферный рынок в поисках нового защитника.

Читайте такжеУже не игрушка Абрамовича. Каким будет Челси Тодда Боули и Томаса Тухеля в сезоне-2022/23

По данным авторитетного инсайдера Дэвида Орнштейна, лондонский клуб близок к подписанию Калиду Кулибали. Сделка пока еще не закрыта официально, однако есть серьезное продвижение. Англичане готовы заплатить сорок миллионов.

???? Chelsea close to agreements on fee + personal terms to sign Kalidou Koulibaly. Not done & Napoli often tricky but talks moving towards ~€40m deal + long-term contract for 31yo. Likes of Kimpembe, Kounde, Ake remain in mix @TheAthleticUK #CFC #SSCNapoli https://t.co/Izox1JeuN5