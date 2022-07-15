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Официально: Кристиан Эриксен - игрок Манчестер Юнайтед

Англия
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Топовый датчанин снова в топ-клубе

Официально: Кристиан Эриксен - игрок Манчестер Юнайтед

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Кристиан Эриксен стал игроком "Манчестер Юнайтед". Об этом передает пресс-служба английского клуба.

Контракт с датчанином был подписан на три ближайших сезона. "Дьяволам" он достался бесплатно, поскольку летом покинул "Брентфорд".

Эриксен заявил о себе в "Аяксе" и "Тоттенхэме", после чего провел средний период в "Интере". На Евро-2020 пережил остановку сердца прямо по ходу игры, из-за чего впоследствии и покинул "Интер".

В рамках АПЛ Эриксен в сумме отыграл 237 игр и совершил 123 результативных действия (52 + 71). Во время игровой карьеры успел завоевать шесть титулов.

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В статье: Кристиан Эриксен Манчестер Юнайтед
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