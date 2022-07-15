Официально: Кристиан Эриксен - игрок Манчестер Юнайтед

Кристиан Эриксен стал игроком "Манчестер Юнайтед". Об этом передает пресс-служба английского клуба.

Контракт с датчанином был подписан на три ближайших сезона. "Дьяволам" он достался бесплатно, поскольку летом покинул "Брентфорд".

Эриксен заявил о себе в "Аяксе" и "Тоттенхэме", после чего провел средний период в "Интере". На Евро-2020 пережил остановку сердца прямо по ходу игры, из-за чего впоследствии и покинул "Интер".

В рамках АПЛ Эриксен в сумме отыграл 237 игр и совершил 123 результативных действия (52 + 71). Во время игровой карьеры успел завоевать шесть титулов.