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Официально: Кристиан Эриксен - игрок Манчестер Юнайтед
Топовый датчанин снова в топ-клубе
Getty Images / Global Images Ukraine
Кристиан Эриксен стал игроком "Манчестер Юнайтед". Об этом передает пресс-служба английского клуба.
Контракт с датчанином был подписан на три ближайших сезона. "Дьяволам" он достался бесплатно, поскольку летом покинул "Брентфорд".
Christian Eriksen is a RED! ✍️????#MUFC || @ChrisEriksen8— Manchester United (@ManUtd) July 15, 2022
Эриксен заявил о себе в "Аяксе" и "Тоттенхэме", после чего провел средний период в "Интере". На Евро-2020 пережил остановку сердца прямо по ходу игры, из-за чего впоследствии и покинул "Интер".
В рамках АПЛ Эриксен в сумме отыграл 237 игр и совершил 123 результативных действия (52 + 71). Во время игровой карьеры успел завоевать шесть титулов.
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