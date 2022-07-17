Гораздо лучше поздно, чем никогда. Калиду Кулибали заслужил шанс в Челси

"Челси" наконец-то нашёл центрального защитника. Калиду Кулибали был выкуплен за 40 миллионов евро за год до окончания его контракта с "Наполи". Зарплата в восемь миллионов (десять с бонусами) и статус клуба привлекли 31-летнего сенегальца. Он получил заслуженный шанс проявить себя в Топ-клубе. Но не слишком ли поздно?

Не его команды

Вряд ли Калиду особо мечтал о таком, когда был изгнан из "Метца" в 15-летнем возрасте (как объясняли, из-за замкнутого характера и ужасной техники) на три года в любительский клуб. Когда вернулся и через ещё три года наконец прорвался в стартовый состав, но вылетел в Третий дивизион. Когда после первого неудачного сезона в "Наполи" собрался уйти.

Его тренеры тогда говорили, что он слишком раним и после одной ошибки способен выключиться до конца игры.

После прорыва в "Наполи" сын сенегальцев и уроженец Франции (играл за французскую U20) ждал вызова от Дидье Дешама, но не выдержал и ушёл в Сенегал. А когда сам Дешам наконец решил вызвать его, с удивлением обнаружил, что уже поздно.

В "Генке" он совсем чуть-чуть разминулся с эрой Тибо Куртуа-Кевина Де Брейне, в "Наполи" попал в эру ярчайшей игры, но нуля трофеев Маурицио Сарри. За восемь лет с Сарри, Рафаэлем Бенитесом, Карло Анчелотти, Лучано Спаллетти он остался лишь с Кубком и Суперкубком Италии, серией вторых мест в лиге, 1/8 финала Лиги Чемпионов и комплиментами.

"Челси" хотел купить его в 2016-ом году, да и каждый год имена почти всех других Топ-клубов также назывались. Но владелец "Наполи" Аурелио Де Лаурентис гордо заявлял, что отказывался даже от 100-120 миллионов евро, указывая на трансфер Гарри Магуайра. "Если в Англии купили защитника за 85 миллионов, то Калиду стоит 250".

Его город и лига

В принципе, сам Калиду был счастлив в Неаполе, говорил о доме, в котором хочет остаться навсегда. В Неаполе его и вправду обожали, стояли за него горой. Когда поддался на провокации с расистскими выкриками болельщиков "Интера" и был удален - на следующий матч болельщики пришли с баннерами в его честь и его масками, все игроки вышли на поле в его футболках.

Он даже получил звание почётного гражданина города. Не только за игру, но и за благотворительную деятельность. Активно помогает неимущим и в Сенегале. Сразу после победы на Кубке Африки поехал не отдыхать, а организовывать гуманитарную помощь из Италии. Не случайно его обожают.

В Серии А он действительно выглядел на голову выше других. С 2014-го года он первый там в целом среди защитников по "сухим" матчам ("Наполи" стал лучшим по пропущенным и в сезоне 2021/22), и по отборам мяча, и по перехватам, и по точным пасам в целом и на чужой половине поля. Постоянно в сборных сезона. Если бы "Наполи" удержал первое место этой весной - стал бы игроком сезона.

Его не зря называют "Стеной". Или К2 в честь второй по высоте горы в мире и сложнейшей по подъему на неё. Пройти его один в один просто невозможно. Его выбор позиции великолепен. Он быстр, агрессивен. Любит выдвигаться вперёд и атаковать оппонента заранее. Любит смещаться на левый фланг и даже прорываться там вперед с мячом, вплоть до штрафной соперника.

В финале Кубка Африки Калиду не только намертво прикрыл Мохамеда Салаха, но и реализовал первый пенальти в серии. В Суперкубке Италии-2014 он реализовал решающий. Он умеет брать на себя ответственность и не боится ничего.

Его фанаты

Найти комплименты о нем очень легко. Спаллетти говорил: "Он великолепен. Как игрок, но ещё больше - как человек. После победы в Кубке Африки он сменил два самолёта для того, чтобы быстрее вернуться в Неаполь и из аэропорта сразу же поехал на тренировку, даже не заезжая домой. Если бы в нас всех было немного Кулибали, жить было бы проще. Никогда не работал с лучшим человеком".

Год назад Спаллетти угрожал приковать себя к тренировочному центру "Наполи", если Калиду продадут. Повторив точно такое же заявление Карло Анчелотти в 2019-ом. Карлетто называл его одним из лучших защитников, с которым работал в карьере. Антонио Конте называет одним из двух-трех лучших защитников в мире и очень жалеет, что не работал с ним.

"Он просто страшен", - говорит Спаллетти. "Меня поражает его спокойствие и уровень командования обороной. Он обладает невероятной способностью контролировать игру".

Алессандро Дель Пьеро назвал переход блестящим для "Челси". "Его возраст не будет проблемой ни через два, ни через три года. Он великолепен, великий профи, в физическом плане идеален". Бывший игрок "Челси" Демба Ба: "Нужен ли он "Челси"? На сто, на тысячу процентов. Его присутствие всегда чувствуется, он выдерживает давление. Он великолепный игрок и великолепный человек".

Джон Терри, под 26-ым номером которого он играл в "Наполи" и собирается играть в "Челси", назвал его переход "Топ-подписанием". Новый владелец клуба Тед Боли также не жалел комплиментов: "Он - один из элитных защитников, великий лидер и пример для всех как командный игрок".

В заявлении клуба отмечают и его лидерские качества, и игру в обороне, и владение мячом. "Комфортабельно продвигается с мячом и пасует вперёд, обостряя атаку".

Его новый дом

В "Челси" видят в нем прямую замену Антонио Рюдигеру. Во время выступления обоих в Серии А Калиду даже котировался явно выше. Антонио также приходил из команды без трофеев и лишь с 1/8 финала Лиги Чемпионов в резюме ("Ромы") и в итоге стал любимцем болельщиков...

Калиду - домашний человек, любит тишину, поддержку, и как раз в "Челси" может это получить. Этот клуб - лучший для африканских игроков. И для защитников, которых здесь всегда уважали и умели учить и воспитывать. Да еще и здесь его друзья - вратарь его сборной Эдуар Менди и экс-игрок "Наполи" Жоржиньо. Кулибали признал, что их мнение и присутствие в клубе стали решающими для него.

Он лидер на поле, но не в раздевалке. Очень тихий, скромный, интроверт. Что ж, в "Челси" от него не требуют сразу же стать лидером, поскольку ожидаются и другие приобретения в обороне, более крупные по деньгам, а Тьяго Силва все ещё здесь. Ожидают просто играть стабильно и помогать команде. А в лидера он вырастет постепенно, как в "Наполи".

В конце концов, "Челси", хотя и желает бороться за все трофеи, но не фаворит ни в лиге, ни в ЛЧ. Землетрясение продажи клуба, первый сезон на адаптацию - реальные проблемы и оправдания и для команды, и для игрока.

Его проблемы

Что может ему помешать? Все-таки возраст. Для АПЛ уже как-то поздновато. Кроме того, в Серии А он считался монстром, но в Англии мощных форвардов гораздо больше и уж точно больше быстрых. Скорости совсем иные. Калиду впечатлял против пикового Салаха, пикового Неймара, "Барселоны", но выдержит ли он дождливые вечера в Стоке?

Он надеется пойти по стопам своего кумира Лилиана Тюрама, Фабио Каннаваро. Эти легенды до 30-тилетнего возраста играли в команде, далекой от финала Лиги Чемпионов и не бравшей Скудетто ("Парма"), затем все же переходили в Топ-клубы и преуспевали. Но они не играли в изнуряющей Англии.

Также проблемой может стать тактика. Калиду почти не играл в тройке центральных защитников. Лишь при Анчелотти в нескольких матчах Лиги Чемпионов. Придётся учиться. Кроме того, дыра в команде сейчас справа. Рюдигер, первые кандидаты в "Челси" Матейс Де Лихт, Милан Шкриньяр, Жюль Кунде - играют там. Калиду, хотя и правоногий, в "Наполи" играл левого центрального защитника.

Бенитес в интервью The Athletic объяснил: "Ему нужно улучшить концентрацию. Иногда он теряет ее или слишком уверен в себе. Да, он очень похож на Рюдигера. Но он слишком добр. В Италии он был намного быстрее и мощнее других, но я сомневаюсь, что будет настолько доминировать в Англии".

Ну и в плане характера есть вопросы. "Наполи" дико проваливался в решающие моменты. И Кулибали не удавалось помочь. Его тянули за собой на дно.

В сезоне 2017/18 он забил решающий гол на 89-ой минуте "Ювентусу" в Турине, 20000 болельщиков встречали команду в Неаполе, празднуя, будто уже взяла Скудетто, хотя всё ещё отставала. В следующем туре Калиду был удалён уже на восьмой минуте, и его команда развалилась во Флоренции (0:3).

Весной уже также начали праздновать выход на первое место, когда нужно было выиграть матч в запасе у той же "Фиорентины" дома. Его в итоге проиграли со счетом 2:3 с кошмаром в обороне. В Лиге Европы после 1:1 на "Камп Ноу" и ливня комплиментов в адрес Калиду состоялся 2:4 дома.

Его новая жизнь

Для "Наполи" его уход вслед за Лоренцо Инсинье и Дрисом Мертенсом означает конец эры. Де Лаурентис урезает всем зарплаты до потолка в 3.5 миллиона. Когда болельщики подняли бучу, опомнился и предложил Кулибали шесть и контракт на пять лет. Что спортивный директор Кристиано Джунтоли назвал большой жертвой для клуба. Но уже было поздно.

Калиду отдал "Наполи" все, задержался там дольше, чем нужно и ничего ему не должен. Спаллетти совершенно прав, когда говорит: "Мы никогда не прекратим благодарить его за все". Он заслужил шанс прогреметь в Англии и в Лиге Чемпионов и способен на это. В конце концов, в футболе сегодня 31 - расцвет сил. 38-летний Тьяго Силва подтвердит.