  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Кулибали: Согласился на переход, потому что в Челси очень хотели видеть меня
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кулибали: Согласился на переход, потому что в Челси очень хотели видеть меня

Англия
(1 голосов)

Клуб уже не впервые пытался подписать игрока

Кулибали: Согласился на переход, потому что в Челси очень хотели видеть меня

Chelseafc.com

Новина українською

Сенегальский новичок "Челси" Калиду Кулибали поделился впечатлениями после перехода из "Наполи":

"Очень счастлив оказаться в "Челси". Это большой клуб для всего мира, а я всегда мечтал поиграть в Премьер-лиге.

Впервые "Челси" попытался подписать меня в 2016 году, но тогда не вышло. Когда они пришли с предложением сейчас, я согласился, потому что они действительно очень хотели видеть меня в своей команде.

Разговор с моими хорошими друзьями Эду Менди и Жоржиньо сделал выбор еще проще, так что я очень рад быть здесь.

Хочу поблагодарить фанатов – многих из них я увидел в Лондоне. И все были счастливы, что я здесь. Так что я хочу поблагодарить их. Надеюсь, сезон будет очень хорошим, и мы подарим фанатам приятные моменты", – сказал защитник.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Наполи (Неаполь) Калиду Кулибали
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Сайт ФК "Челси"

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде