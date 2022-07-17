Кулибали: Согласился на переход, потому что в Челси очень хотели видеть меня

Сенегальский новичок "Челси" Калиду Кулибали поделился впечатлениями после перехода из "Наполи":

"Очень счастлив оказаться в "Челси". Это большой клуб для всего мира, а я всегда мечтал поиграть в Премьер-лиге.

Впервые "Челси" попытался подписать меня в 2016 году, но тогда не вышло. Когда они пришли с предложением сейчас, я согласился, потому что они действительно очень хотели видеть меня в своей команде.

Разговор с моими хорошими друзьями Эду Менди и Жоржиньо сделал выбор еще проще, так что я очень рад быть здесь.

Хочу поблагодарить фанатов – многих из них я увидел в Лондоне. И все были счастливы, что я здесь. Так что я хочу поблагодарить их. Надеюсь, сезон будет очень хорошим, и мы подарим фанатам приятные моменты", – сказал защитник.