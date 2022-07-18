Тен Хаг о прессинге Роналду: Я думаю ему по силам прессинговать, как я того требую

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг в интервью The Athletic высказался о будущем Криштиану Роналду, а также его готовность к тактическому стилю специалиста.

– Насколько тяжело будет строить игру с учетом того, что у него остался год по контракту?

– Насколько мне известно, у него есть опция продления контракта на год.

Да, после нынешнего он может остаться и на следующий сезон, но, честно говоря, хоть я и подписал с "МЮ" контракт на три года, это тоже не считается длительным сроком.

Нам нужно начинать побеждать с самого начала. Так далеко я не заглядываю.

У меня есть стратегия, работа над ней – процесс, требующий время. Но мы с самого начала должны стать нацеленной на победу командой.

– Общались ли вы с Роналду?

– Ситуация такая же, как неделю назад. Ничего не изменилось.

– Способен ли Роналду соответствовать требованиям в части прессинга?

– Я думаю, что ему это по силам. Он в течение карьеры уже все доказал.

У меня есть требования, мы хотим играть определенным образом, но топ-футболисты способны внести свой вклад, а Роналду совершенно точно является топ-футболистом.

Стиль игры зависит от того, какие в распоряжении есть футболисты. Особенно это касается бомбардиров – они чрезвычайно важны для команды. Вокруг них игра и строится, – заявил тен Хаг.

Ранее сообщалось, что Роналду намерен покинуть клуб. От трансфера португальца отказались в "Баварии" и "Челси".