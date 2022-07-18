Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тен Хаг о прессинге Роналду: Я думаю ему по силам прессинговать, как я того требую
У нидерландского менеджера нет проблем с португальцем
Фото: twitter.com/ManUtd
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг в интервью The Athletic высказался о будущем Криштиану Роналду, а также его готовность к тактическому стилю специалиста.
– Насколько тяжело будет строить игру с учетом того, что у него остался год по контракту?
– Насколько мне известно, у него есть опция продления контракта на год.
Да, после нынешнего он может остаться и на следующий сезон, но, честно говоря, хоть я и подписал с "МЮ" контракт на три года, это тоже не считается длительным сроком.
Нам нужно начинать побеждать с самого начала. Так далеко я не заглядываю.
У меня есть стратегия, работа над ней – процесс, требующий время. Но мы с самого начала должны стать нацеленной на победу командой.
– Общались ли вы с Роналду?
– Ситуация такая же, как неделю назад. Ничего не изменилось.
– Способен ли Роналду соответствовать требованиям в части прессинга?
– Я думаю, что ему это по силам. Он в течение карьеры уже все доказал.
У меня есть требования, мы хотим играть определенным образом, но топ-футболисты способны внести свой вклад, а Роналду совершенно точно является топ-футболистом.
Стиль игры зависит от того, какие в распоряжении есть футболисты. Особенно это касается бомбардиров – они чрезвычайно важны для команды. Вокруг них игра и строится, – заявил тен Хаг.
Ранее сообщалось, что Роналду намерен покинуть клуб. От трансфера португальца отказались в "Баварии" и "Челси".
Популярное сейчас
- Борис Джонсон летит бомбить Воронеж. Экс-премьер Британии снял крутое видео
- Заря и Ворскла узнали соперников в третьем раунде квалификации Лиги Конференций
- Суркис: Сегодня я не могу разговаривать на русском - это язык наших врагов
- Официально: 18-летний Егор Ярмолюк - игрок Брентфорда
- Елена Зеленская опубликовала видео с солнечной девочкой Лизой, убитой русскими извергами в Виннице
- Михаэль Баллак начал отношения с девушкой сына, который погиб год назад. ФОТО