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Ман Юнайтед пытаются подписать вингера Аякса, предлагая 60 миллионов евро. Амстердам требует 80
Антони интересен лично Эрику тен Хагу
Фото: Man Utd News
"Манчестер Юнайтед" предпринимает попытки подписать бразильского нападающего амстердамского "Аякса" Антони. Как сообщает Goal.com, клуб АПЛ в ближайшие дни сделает последнее предложение нидерландскому клубу.
"Аякс" же не намерен отпускать одного из лидеров команды и настаивает на ценнике в 80 миллионов евро. Последнее же предложение "МЮ" составило около 60 миллионов, на 20 миллионов меньше.
По информации издания, главный тренер "Юнайтед" Эрик тен Хаг лично заинтересован в Антони. Клуб не готов заплатить требуемую "Аяксом" сумму, однако улучшит последнее предложение.
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