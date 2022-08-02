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Каспер Шмейхель собирается переехать во Францию
Лестер готов попрощаться с легендой
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Многолетний первый номер "Лестера" Каспер Шмейхель, сыгравший одну из ключевых ролей в чемпионском сезоне 2015-16, близок к тому, чтобы покинуть клуб.
Как сообщает Sky Sport, датчанин готов подписать контракт с французской "Ниццей" после того, как клубы достигнут соглашения по трансферу.
Ожидается, что в течение следующих суток-двух Шмейхель пройдет медосмотр в "Ницце".
Ранее главный тренер Лестера Брендан Роджерс заявлял, что клуб готов отпустить голкипера, если тот найдет себе новое место работы.
Шмейхель, являющийся сыном известного голкипера Петера Шмейхеля, перешел в "Лестер" в 2011-м, с тех пор отыграл 478 матчей за клуб, из которых 147 отстоял на ноль (пропустил 586 голов). Кроме чемпионства в 2016-м Каспер выигрывал Кубок Англии в 2021-м и Суперкубок Англии в 2022-м.
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