Зинченко - в топ-лучших трансферов лета по версии Sky Sports

Sky Sports опубликовал свою версию лучших трансферов лета внутри АПЛ по собственной версии.

В списке нашлось место для Александра Зинченко. За украинца "Арсенал" выложил 30 миллионов фунтов, а главный тренер команды, Микель Артета, несколько раз положительно говорил о переходе.

Сборная лучших трансферов лета от Sky Sports: Поуп - Спенс, Мартинес, Кулибали, Зинченко - Коутиньо, Филлипс, Эриксен - Жезус, Холанд, Стерлинг

???? Summer transfers XI



⚪️ Djed Spence

???? Koulibaly

???? Zinchenko

???? Lisandro Martinez

???? Gabriel Jesus



Selected by @jamesallcott, @_SamObaseki & @MichaelBridge_ pic.twitter.com/a8pqpErsC6 — Football Daily (@footballdaily) August 3, 2022

Дебютировать за "Арсенал" Зинченко может уже на выходных - "канониры" сыграют против "Лестера".