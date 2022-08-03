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Зинченко - в топ-лучших трансферов лета по версии Sky Sports

Англия
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Теперь осталось подтвердить авансы игрой на поле

Зинченко - в топ-лучших трансферов лета по версии Sky Sports

Фото: twitter.com/arsenal/Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Sky Sports опубликовал свою версию лучших трансферов лета внутри АПЛ по собственной версии.

В списке нашлось место для Александра Зинченко. За украинца "Арсенал" выложил 30 миллионов фунтов, а главный тренер команды, Микель Артета, несколько раз положительно говорил о переходе.

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Сборная лучших трансферов лета от Sky Sports: Поуп - Спенс, Мартинес, Кулибали, Зинченко - Коутиньо, Филлипс, Эриксен - Жезус, Холанд, Стерлинг

Дебютировать за "Арсенал" Зинченко может уже на выходных - "канониры" сыграют против "Лестера".

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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