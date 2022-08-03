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Зинченко - в топ-лучших трансферов лета по версии Sky Sports
Теперь осталось подтвердить авансы игрой на поле
Фото: twitter.com/arsenal/Автор - невідомий
Sky Sports опубликовал свою версию лучших трансферов лета внутри АПЛ по собственной версии.
В списке нашлось место для Александра Зинченко. За украинца "Арсенал" выложил 30 миллионов фунтов, а главный тренер команды, Микель Артета, несколько раз положительно говорил о переходе.
Сборная лучших трансферов лета от Sky Sports: Поуп - Спенс, Мартинес, Кулибали, Зинченко - Коутиньо, Филлипс, Эриксен - Жезус, Холанд, Стерлинг
???? Summer transfers XI— Football Daily (@footballdaily) August 3, 2022
⚪️ Djed Spence
???? Koulibaly
???? Zinchenko
???? Lisandro Martinez
???? Gabriel Jesus
Selected by @jamesallcott, @_SamObaseki & @MichaelBridge_ pic.twitter.com/a8pqpErsC6
Дебютировать за "Арсенал" Зинченко может уже на выходных - "канониры" сыграют против "Лестера".
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