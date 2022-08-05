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Удачное начало. Зинченко отличился голевой в первой официальной игре за Арсенал
Получилось красиво
Фото: twitter.com/Arsenal/Автор - невідомий
В первом матче нового сезона АПЛ между собой играют "Арсенал" и "Кристал Пэлас".
Лондонцы смогли открыть счет и в голевой атаке поучаствовал Александр Зинченко. Именно украинец удачно скинул мяч после подачи углового на Мартинелли, после чего бразилец переправил сферу за линию ворот.
GOOOOOOAL, Martinelli????????— Flash Streams (@FBfans8) August 5, 2022
Crystal Palace 0-1 Arsenal
Wath the game live on ????????https://t.co/igvxkdaQ83
pic.twitter.com/OLZ78nFYyt
Напомним, что летом "Арсенал" выложил за Зинченко 30 миллионов фунтов.
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