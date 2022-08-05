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Удачное начало. Зинченко отличился голевой в первой официальной игре за Арсенал

Англия
Обновлено
(5 голосов)

Получилось красиво

Удачное начало. Зинченко отличился голевой в первой официальной игре за Арсенал

Фото: twitter.com/Arsenal/Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В первом матче нового сезона АПЛ между собой играют "Арсенал" и "Кристал Пэлас".

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Лондонцы смогли открыть счет и в голевой атаке поучаствовал Александр Зинченко. Именно украинец удачно скинул мяч после подачи углового на Мартинелли, после чего бразилец переправил сферу за линию ворот.

Напомним, что летом "Арсенал" выложил за Зинченко 30 миллионов фунтов.

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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Комментарии (1)
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terber (ternopil)
05.08.2022 в 23:38
Лондонцы открыли счётавтор в курсі що обидві команди з одного міста
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