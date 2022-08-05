Удачное начало. Зинченко отличился голевой в первой официальной игре за Арсенал

В первом матче нового сезона АПЛ между собой играют "Арсенал" и "Кристал Пэлас".

Лондонцы смогли открыть счет и в голевой атаке поучаствовал Александр Зинченко. Именно украинец удачно скинул мяч после подачи углового на Мартинелли, после чего бразилец переправил сферу за линию ворот.

GOOOOOOAL, Martinelli????????



Crystal Palace 0-1 Arsenal



Wath the game live on ????????https://t.co/igvxkdaQ83



pic.twitter.com/OLZ78nFYyt — Flash Streams (@FBfans8) August 5, 2022

Напомним, что летом "Арсенал" выложил за Зинченко 30 миллионов фунтов.