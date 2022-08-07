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В самоотверженном подкате. ВИДЕО, как Миколенко спас Эвертон от гола в матче с Челси
Смотреть видео обзор матча Эвертон – Челси, чемпионат Англии, 6 августа 2022
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео одного из лучших моментов с участием Виталия Миколенко в матче "Эвертон" - "Челси" в рамках первого тура английской Премьер-лиги. Во втором тайме украинский защитник помешал отличиться Рахиму Стерлингу. Звездный новичок "Челси" бил с близкого расстояния, но Миколенко, постелившись в подкате, перекрыл ворота.
Заметим, Виталий также мог стать автором результативного паса, но после его подачи и удара головой отличный сейв совершил кипер "Челси". В итоге аристократы победили со счетом 0:1 – единственный гол забил Жоржиньо с пенальти.
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