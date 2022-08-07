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В самоотверженном подкате. ВИДЕО, как Миколенко спас Эвертон от гола в матче с Челси

Англия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Эвертон – Челси, чемпионат Англии, 6 августа 2022

В самоотверженном подкате. ВИДЕО, как Миколенко спас Эвертон от гола в матче с Челси

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео одного из лучших моментов с участием Виталия Миколенко в матче "Эвертон" - "Челси" в рамках первого тура английской Премьер-лиги. Во втором тайме украинский защитник помешал отличиться Рахиму Стерлингу. Звездный новичок "Челси" бил с близкого расстояния, но Миколенко, постелившись в подкате, перекрыл ворота.

Заметим, Виталий также мог стать автором результативного паса, но после его подачи и удара головой отличный сейв совершил кипер "Челси". В итоге аристократы победили со счетом 0:1 – единственный гол забил Жоржиньо с пенальти.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Челси (Лондон) Виталий Миколенко
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
07.08.2022 в 10:10
Если бы сравняли счёт, этому подкату цены бы небыло. А так...
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