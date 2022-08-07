Тен Хаг - первый коуч МЮ с 2014 года, который проиграл дебютную игру в АПЛ

В рамках первого тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" дома проиграл "Брайтону" – со счетом 1:2.

Это поединок был первым для Эрика тен Хага во главе "красных дьяволов" в английском первенстве.

Таким образом, нидерландский специалист стал первым главным тренером "МЮ" с 2014 года, проигравшим в своем дебютном матче в АПЛ. Тогда это был соотечественник Эрика – Луи Ван Гал.