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Тен Хаг - первый коуч МЮ с 2014 года, который проиграл дебютную игру в АПЛ
Со времен Ван Гала
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках первого тура АПЛ "Манчестер Юнайтед"
Это поединок был первым для Эрика тен Хага во главе "красных дьяволов" в английском первенстве.
Таким образом, нидерландский специалист стал первым главным тренером "МЮ" с 2014 года, проигравшим в своем дебютном матче в АПЛ. Тогда это был соотечественник Эрика – Луи Ван Гал.
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Источник:Opta
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