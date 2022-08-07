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Тен Хаг - первый коуч МЮ с 2014 года, который проиграл дебютную игру в АПЛ

Англия
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Со времен Ван Гала

Тен Хаг - первый коуч МЮ с 2014 года, который проиграл дебютную игру в АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках первого тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" дома проиграл "Брайтону" – со счетом 1:2.

Это поединок был первым для Эрика тен Хага во главе "красных дьяволов" в английском первенстве.

Таким образом, нидерландский специалист стал первым главным тренером "МЮ" с 2014 года, проигравшим в своем дебютном матче в АПЛ. Тогда это был соотечественник Эрика – Луи Ван Гал.

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В статье: Луи Ван Гал Брайтон энд Хоув Альбион Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
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