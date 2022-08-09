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Очередной напарник для Миколенко. Эвертон выложил 36 миллионов за опорника Лилля

Англия
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Второй трансфер за сутки для "ирисок"

Очередной напарник для Миколенко. Эвертон выложил 36 миллионов за опорника Лилля

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Английский "Эвертон" совершил очередной летний трансфер.

Состав команды пополнил 20-летний Амаду Онана, за которого "ирискам" пришлось выложить 36 миллионов. Контракт с талантливым бельгийцем был подписан на пять лет.

Онана стал ключевым исполнителем "Лилля" в прошлом сезоне, отыграв в сумме 41 матч и забив три гола. Напомним, что летом "Лилль" возглавил Паулу Фонсека.

Ранее "Эвертон" объявил об аренде центрбека "Вулверхэмптона".

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Лилль Амаду Онана
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