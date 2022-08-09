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Очередной напарник для Миколенко. Эвертон выложил 36 миллионов за опорника Лилля
Второй трансфер за сутки для "ирисок"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английский "Эвертон" совершил очередной летний трансфер.
Состав команды пополнил 20-летний Амаду Онана, за которого "ирискам" пришлось выложить 36 миллионов. Контракт с талантливым бельгийцем был подписан на пять лет.
Tick. Tock.— Everton (@Everton) August 9, 2022
It's Onana time! ⏰ pic.twitter.com/3eWopMRHlb
Онана стал ключевым исполнителем "Лилля" в прошлом сезоне, отыграв в сумме 41 матч и забив три гола. Напомним, что летом "Лилль" возглавил Паулу Фонсека.
Ранее "Эвертон" объявил об аренде
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