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Новичок АПЛ может подписать экс-игрока Зари
Бонавентуре имеет шанс вернуться в элитный дивизион
Деннис Бонавентуре
"Ноттингем Форест" интересуется вингером "Уотфорда" Денисом Бонавентурой. Об этом сообщает издание Sky Sports.
Новичок АПЛ может арендовать с правом выкупа экс-игрока луганской "Зари". Напомним, что в прошлом сезоне "Уотфорд" вылетел из элитного английского дивизиона.
Бонавентуре в сезоне 2021/2022 сыграл 33 матча в АПЛ, в которых забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. За "Зарю" вингер выступал в 2016-2017 годах.
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Источник:Sky Sports
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