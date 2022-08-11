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Новичок АПЛ может подписать экс-игрока Зари

Англия
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Бонавентуре имеет шанс вернуться в элитный дивизион

Новичок АПЛ может подписать экс-игрока Зари

Деннис Бонавентуре

Новина українською

"Ноттингем Форест" интересуется вингером "Уотфорда" Денисом Бонавентурой. Об этом сообщает издание Sky Sports.

Новичок АПЛ может арендовать с правом выкупа экс-игрока луганской "Зари". Напомним, что в прошлом сезоне "Уотфорд" вылетел из элитного английского дивизиона.

Бонавентуре в сезоне 2021/2022 сыграл 33 матча в АПЛ, в которых забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. За "Зарю" вингер выступал в 2016-2017 годах.

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В статье: Уотфорд Деннис Бонавентуре Ноттингем Форест (Ноттингем)
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Источник:
Sky Sports

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