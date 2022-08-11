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Желто-синяя: Эвертон показал третью форму, в которой будет играть Миколенко

Англия
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Эти цвета очень близки для украинца

Желто-синяя: Эвертон показал третью форму, в которой будет играть Миколенко

Фото: evertonfc.com

Новина українською

"Эвертон", цвета которого защищает украинский защитник Виталий Миколенко, презентовал третий вариант экипировки на сезон-2022/23.

Комплект от датской компании Hummel выполнен в желто-синем цвете. На форме вместо клубного герба изображена Башня принца Руперта - башня в районе Эвертона города Ливерпуль, прежде всего известная как символ английского клуба. Также контуры башни расположены в нижней части футболки.

Эта форма была вдохновлена знаменитыми желтыми футболками, в которых "ириски" играли в 1990-1992 годах.

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Экипировка голкипера изготовлена в тонах мандарина с золотыми и черными вставками.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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