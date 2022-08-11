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Желто-синяя: Эвертон показал третью форму, в которой будет играть Миколенко
Эти цвета очень близки для украинца
Фото: evertonfc.com
"Эвертон", цвета которого защищает украинский защитник Виталий Миколенко, презентовал третий вариант экипировки на сезон-2022/23.
Комплект от датской компании Hummel выполнен в желто-синем цвете. На форме вместо клубного герба изображена Башня принца Руперта - башня в районе Эвертона города Ливерпуль, прежде всего известная как символ английского клуба. Также контуры башни расположены в нижней части футболки.
Эта форма была вдохновлена знаменитыми желтыми футболками, в которых "ириски" играли в 1990-1992 годах.
The iconic Prince Rupert's Tower is at the ???? of our 2022/23 third kit design!— Everton (@Everton) August 11, 2022
???? @hummel1923
Экипировка голкипера изготовлена в тонах мандарина с золотыми и черными вставками.
Third kit threads for our GKs! ????@hummel1923— Everton (@Everton) August 11, 2022
The #EFC x @hummel1923 2022/23 third kit has landed! ????— Everton (@Everton) August 11, 2022
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