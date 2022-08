Желто-синяя: Эвертон показал третью форму, в которой будет играть Миколенко

"Эвертон", цвета которого защищает украинский защитник Виталий Миколенко, презентовал третий вариант экипировки на сезон-2022/23.

Комплект от датской компании Hummel выполнен в желто-синем цвете. На форме вместо клубного герба изображена Башня принца Руперта - башня в районе Эвертона города Ливерпуль, прежде всего известная как символ английского клуба. Также контуры башни расположены в нижней части футболки.

Эта форма была вдохновлена знаменитыми желтыми футболками, в которых "ириски" играли в 1990-1992 годах.

The iconic Prince Rupert's Tower is at the ???? of our 2022/23 third kit design!



