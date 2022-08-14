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Челси предложил 40 миллионов фунтов за молодого вингера Эвертона
Энтони Гордон является игроком молодежной сборной Англии
Фото: Everton FC
Лондонский "Челси" заинтересован в приобретении 21-летнего вингера "Эвертона" Энтони Гордона. По информации издания Sky Sports, первое предложение за игрока уже было сделано, и оно составило 40 миллионов фунтов.
Гордон является членом молодежной сборной Англии, а также игроком стартового состава в "Эвертоне". В этом сезоне он полностью отыграл оба матча клуба в АПЛ. Всего Энтони отыграл 62 матча за "Эвертон", забив 4 гола и отдав 8 ассистов.
Являясь воспитанником ливерпульского клуба, он лишь однажды ушел в аренду – на полгода в "Престон Норс Энд" из Чемпионшипа. За 11 игр во втором дивизионе Англии Гордону так и не удалось сделать ни единого результативного действия.
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