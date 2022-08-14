Кейн: Наверное, Тоттенхэм не заслужил очки в матче с Челси

Форвард лондонского "Тоттенхэма" Гарри Кейн поделился мыслями после ничьей с "Челси" в рамках 2-го тура АПЛ.

"По моему мнению, мы во втором тайме были гораздо более интенсивными в игре без мяча. Было здорово забивать голы и плохо пропускать мячи, но забивать на последней минуте – это всегда приятно. Мы чувствуем, что можем быть довольны этим одним очком.

Наверное, мы не заслужили очков в этом матче, но боролись до конца. Это заслуга ребят, что мы имели последний шанс в концовке встречи, которую мы смогли впоследствии реализовать. До сих пор есть над чем работать, но это важное очко на выезде.

Я не смог разглядеть, что там произошло между Тухелем и Конте, но увидел схватку у линии поля. Это лондонское дерби, две команды сражаются за места на вершине. Иногда становится горячо, но это просто футбол. В таких матчах иногда все может закипеть", – сказал английский нападающий.