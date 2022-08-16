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Вулверхэмптон близок к подписанию игрока сборной Португалии
Клуб потратит рекордные деньги на трансфер
Матеус Нуньес
"Вулверхэмптон" близок к подписанию игрока португальского "Спортинга" Матеуса Нуньеса. Об этом сообщает Sky Sports.
Для английского клуба трансфер полузащитника станет рекордным. "Волки" отдадут за игрока сборной Португалии 45 миллионов евро (плюс 5 миллионов евро в виде дополнительных услуг. Личные условия контракта ещё не определены.
«Волки» надеются завершить переход вовремя, чтобы Нуньес мог принять участие в субботней игре с «Тоттенхэмом». Нуньес должен быть зарегистрирован в первой половине дня пятницы, чтобы иметь возможность играть против "шпор".
В прошлом сезоне 23-летний хавбек сыграл 33 матча, в которых забил три мяча и отдал две результативные передачи.
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