Брайтон объявил о приобретении левого защитника Вильярреала

"Брайтон" объявил о переходе левого защитника "Вильярреала" Первиса Эступиньяна.

24-летний эквадорец заключил контракт с клубом, рассчитанный на 5 лет - до июня 2027 года, сообщает пресс-служба "чаек". Сумма сделки не разглашается, но по данным Transfermarkt, трансфер Эступиньяна обошелся английскому клубу 17,8 миллиона евро.

В минувшем сезоне Первис отыграл 41 матч за "Вильярреал" во всез турнирах и выполнил две голевые передачи. Вместе с командой он становился победителем Лиги Европы сезона-2020/21. Ранее он также защищал цвета "Альмерии", "Мальорки" и "Осасуны".

We're delighted to announce the signing of defender Pervis Estupinan from La Liga side Villarreal! ✍️



