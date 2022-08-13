Ноттингем договаривается о трансфере форварда молодежной сборной Франции

Французский форвард "Брайтона" Нил Мопе близок к уходу из клуба. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, нападающий чрезвычайно интересен команде-новичку АПЛ "Ноттингем Форест".

По информации журналиста, Мопе обойдется "Форесту" в 15 миллионов евро плюс бонусы. Нил, игрок молодежной сборной Франции, подпишет с "Ноттингемом" четырехлетний контракт, до лета 2026 года.

Мопе станет уже тринадцатым новичком "Фореста" этим летом. Клуб подписал форварда "Униона Берлин" Тайво Авонии, атакующего полузащитника "МЮ" Джесси Лингарда и многих других. Всего "Ноттингем" потратил 95 миллионов евро.