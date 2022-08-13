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Ноттингем договаривается о трансфере форварда молодежной сборной Франции
Нил Мопе может покинуть Брайтон за 15 миллионов фунтов
Фото: Shropshire Star
Французский форвард "Брайтона" Нил Мопе близок к уходу из клуба. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, нападающий чрезвычайно интересен команде-новичку АПЛ "Ноттингем Форест".
По информации журналиста, Мопе обойдется "Форесту" в 15 миллионов евро плюс бонусы. Нил, игрок молодежной сборной Франции, подпишет с "Ноттингемом" четырехлетний контракт, до лета 2026 года.
Мопе станет уже тринадцатым новичком "Фореста" этим летом. Клуб подписал форварда "Униона Берлин" Тайво Авонии, атакующего полузащитника "МЮ" Джесси Лингарда и многих других. Всего "Ноттингем" потратил 95 миллионов евро.
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