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Ноттингем договаривается о трансфере форварда молодежной сборной Франции

Англия
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Нил Мопе может покинуть Брайтон за 15 миллионов фунтов

Ноттингем договаривается о трансфере форварда молодежной сборной Франции

Фото: Shropshire Star

UA-Футбол
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Французский форвард "Брайтона" Нил Мопе близок к уходу из клуба. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, нападающий чрезвычайно интересен команде-новичку АПЛ "Ноттингем Форест".

По информации журналиста, Мопе обойдется "Форесту" в 15 миллионов евро плюс бонусы. Нил, игрок молодежной сборной Франции, подпишет с "Ноттингемом" четырехлетний контракт, до лета 2026 года.

Мопе станет уже тринадцатым новичком "Фореста" этим летом. Клуб подписал форварда "Униона Берлин" Тайво Авонии, атакующего полузащитника "МЮ" Джесси Лингарда и многих других. Всего "Ноттингем" потратил 95 миллионов евро.

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В статье: Брайтон энд Хоув Альбион Ноттингем Форест (Ноттингем)
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