Суд продолжается. Менди обвиняется в изнасиловании жертв в "комнатах паники"

Несколько жертв на суде рассказали, что Бенжамен Менди их насиловал, заперев перед этим помещение. Присяжные предположили, что футболист это делал в специальных "комнатах паники" или "комнатах безопасности".

Подобные помещения характерны для западных жилых домов. "Комнаты паники" отличаются тем, что надежно закрываются изнутри, чтобы их нельзя было открыть снаружи на случай, например, прихода грабителей.

Некоторые жертвы утверждали, что они были заперты с Менди, когда тот насиловал их, но суд присяжных предположил, что это могло происходить как раз в "комнатах паники", так что создавалось ощущение, что вас заперли.

Обвиняется также 41-летний Луи Саа, который помогал совершать преступления футболисту. Он либо создавал условия для дальнейшего изнасилования, либо принимал в нем участие.

5 женщин заявили, что они были изнасилованы непосредственно Менди и ещё 6, что только Саа.

Пара приглашала женщин на вечеринки в загородном особняке футболиста, после чего девушки либо были настолько пьяны что не могли ответить желают ли они связи, либо к ним применялось насилие. Дом футболиста находится в 15 минутах ходьбы по неосвещенной проселочной дороге от ближайшей деревни.

Отмечается, что суд над футболистом продолжается. Менди и Саа отрицают все 22 обвинения.