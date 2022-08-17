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Миллиардер Рэтклифф может купить Манчестер Юнайтед
Ни дня без новостей о продаже МЮ
Фото: Getty Images
Английский миллиардер Джим Рэтклифф заинтересован в покупке "Манчестер Юнайтед", сообщает Si.com. Он хочет сначала купить долю акций, а потом выкупить контрольный пакет.
Рэтклифф – основатель и совладелец компании Ineos, занимающейся химической промышленностью.
"Сэр Джим Рэтклифф хочет купить долю акций "Манчестер Юнайтед" с целью дальнейшего получения полного контроля, если Глейзеры будут рады принять инвестиции.
Если клуб будет выставлен на продажу, Джим определенно будет потенциальным покупателем", – сказал представитель бизнесмена The Times.
Напомним, что "Манчестер Юнайтед" принадлежит семье Глейзеров с 2005 года.
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