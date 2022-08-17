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Миллиардер Рэтклифф может купить Манчестер Юнайтед

Англия
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Миллиардер Рэтклифф может купить Манчестер Юнайтед

Фото: Getty Images

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Английский миллиардер Джим Рэтклифф заинтересован в покупке "Манчестер Юнайтед", сообщает Si.com. Он хочет сначала купить долю акций, а потом выкупить контрольный пакет.

Рэтклифф – основатель и совладелец компании Ineos, занимающейся химической промышленностью.

"Сэр Джим Рэтклифф хочет купить долю акций "Манчестер Юнайтед" с целью дальнейшего получения полного контроля, если Глейзеры будут рады принять инвестиции.

Если клуб будет выставлен на продажу, Джим определенно будет потенциальным покупателем", – сказал представитель бизнесмена The Times.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" принадлежит семье Глейзеров с 2005 года.

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В статье: Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф
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Источник:
si.com

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