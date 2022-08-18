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Манчестер Юнайтед может подписать голкипера Эвертона

Англия
(1 голосов)

Опытный вратарь может стать дублером Де Хеа

Манчестер Юнайтед может подписать голкипера Эвертона

Асмір Бегович

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" рассматривает вариант с приглашением 35-летнего голкипера "Эвертона" Асмира Беговича. Об этом сообщает издание talkSPORT.

После неудачного старта сезона "красные дьяволы" ищут вратаря, который мог бы стабильно подменять Давида Де Хеа.

Отметим, что контракт Беговича с "Эвертоном" действителен до лета 2023 года.

В прошлом сезоне Асмир сыграл три матча за "Эвертон".

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В статье: Асмир Бегович Эвертон (Ливерпуль) Манчестер Юнайтед
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Источник:
talkSport

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