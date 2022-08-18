Манчестер Юнайтед может подписать голкипера Эвертона

"Манчестер Юнайтед" рассматривает вариант с приглашением 35-летнего голкипера "Эвертона" Асмира Беговича. Об этом сообщает издание talkSPORT.

После неудачного старта сезона "красные дьяволы" ищут вратаря, который мог бы стабильно подменять Давида Де Хеа.

Отметим, что контракт Беговича с "Эвертоном" действителен до лета 2023 года.

В прошлом сезоне Асмир сыграл три матча за "Эвертон".