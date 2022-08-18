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Манчестер Юнайтед может подписать голкипера Эвертона
Опытный вратарь может стать дублером Де Хеа
Асмір Бегович
"Манчестер Юнайтед" рассматривает вариант с приглашением 35-летнего голкипера "Эвертона" Асмира Беговича. Об этом сообщает издание talkSPORT.
После неудачного старта сезона "красные дьяволы" ищут вратаря, который мог бы стабильно подменять Давида Де Хеа.
Отметим, что контракт Беговича с "Эвертоном" действителен до лета 2023 года.
В прошлом сезоне Асмир сыграл три матча за "Эвертон".
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Источник:talkSport
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