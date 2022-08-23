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Насри предложил Роналду перейти в Марсель: У меня есть решение для Криштиану
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Фото: twitter.com/Cristiano
Бывший полузащитник "Марселя" и сборной Франции Самир Насри предлагает Криштиану Роналду перейти в "Марсель". "Связка Криштиану – Санчес… Мне нравится!", – приводит его слова Jeunes Footeux.
"У меня есть решение для Криштиану! Он может расторгнуть контракт с "Манчестер Юнайтед", а "Марсель" даст ему возможность играть в Лиге чемпионов!
Атакующая связка Криштиану Роналду – Алексис Санчес... Мне нравится! Выглядит интересно", – сказал Самир.
Напомним, что Роналду хочет покинуть "МЮ", чтобы выступать в Лиге чемпионов. В матче "МЮ" – "Ливерпуль" португалец появился на поле только на 85 минуте матча.
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