Насри предложил Роналду перейти в Марсель: У меня есть решение для Криштиану

Бывший полузащитник "Марселя" и сборной Франции Самир Насри предлагает Криштиану Роналду перейти в "Марсель". "Связка Криштиану – Санчес… Мне нравится!", – приводит его слова Jeunes Footeux.

"У меня есть решение для Криштиану! Он может расторгнуть контракт с "Манчестер Юнайтед", а "Марсель" даст ему возможность играть в Лиге чемпионов! Атакующая связка Криштиану Роналду – Алексис Санчес... Мне нравится! Выглядит интересно", – сказал Самир.

Напомним, что Роналду хочет покинуть "МЮ", чтобы выступать в Лиге чемпионов. В матче "МЮ" – "Ливерпуль" португалец появился на поле только на 85 минуте матча.