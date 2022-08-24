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Бывший судья Говард Уэбб станет главной судейского корпуса АПЛ

Англия
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Можно отдавать чемпионство АПЛ "МЮ"?

Бывший судья Говард Уэбб станет главной судейского корпуса АПЛ

Фото: twitter.com/FA_PGMOL

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Ховард Уэбб возьмет на себя роль главного судьи в ближайшие месяцы, сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

Он займет свой пост, когда истечет срок его текущего контракта в качестве генерального директора Профессиональной судейской организации (PRO) США и Канады.

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Изначально он присоединился к PRO в качестве менеджера по видеоассистентам рефери в 2017 году, а годом позже занял свою нынешнюю более широкую должность.

Напомним, что отсудил более 300 матчей в АПЛ. Он также судил самые важные игры, включая финалы чемпионата мира по футболу и Лиги чемпионов УЕФА в 2010 году.

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В статье: Ховард Уэбб АПЛ
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Источник:
premierleague.com

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