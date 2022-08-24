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Бывший судья Говард Уэбб станет главной судейского корпуса АПЛ
Можно отдавать чемпионство АПЛ "МЮ"?
Фото: twitter.com/FA_PGMOL
Ховард Уэбб возьмет на себя роль главного судьи в ближайшие месяцы, сообщает официальный сайт Премьер-лиги.
Он займет свой пост, когда истечет срок его текущего контракта в качестве генерального директора Профессиональной судейской организации (PRO) США и Канады.
Изначально он присоединился к PRO в качестве менеджера по видеоассистентам рефери в 2017 году, а годом позже занял свою нынешнюю более широкую должность.
PGMOL is pleased to confirm that Howard Webb will take up the role of Chief Refereeing Officer in the coming months.— PGMOL (@FA_PGMOL) August 24, 2022
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Напомним, что отсудил более 300 матчей в АПЛ. Он также судил самые важные игры, включая финалы чемпионата мира по футболу и Лиги чемпионов УЕФА в 2010 году.
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