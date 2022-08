Бывший судья Говард Уэбб станет главной судейского корпуса АПЛ

Ховард Уэбб возьмет на себя роль главного судьи в ближайшие месяцы, сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

PGMOL is pleased to confirm that Howard Webb will take up the role of Chief Refereeing Officer in the coming months.



