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СМИ: Единственная возможность для Роналду – Спортинг
"Возвращение" за "возвращением"
Фото: https://twitter.com/Cristiano
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду все ещё хочет покинуть клуб, чтобы выступать в Лиге чемпионов, сообщает Николо Скира. Пока единственный возможный вариант – португальский "Спортинг".
Агент португальца Жорже Мендеш продолжает работать над вариантами для своего клиента.
As of now the only concrete possibily for #CristianoRonaldo is to return to #Sporting, but #Mendes is working to find other clubs. #SerieA’s clubs are not interested in #CR7, who still wants to leave #ManchesterUnited to play #UCL. #transfers #MUFC https://t.co/nPpaWVkBKf— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 26, 2022
Отмечается, что клубы Серии А не заинтересованы в услугах португальца.
Роналду начинал именно в "Спортинге", откуда перешел в 2004 году в "МЮ".
Португалец провел за команду из Лиссабона 31 матч, забил 5 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 37-летнего нападающего в 30 миллионов евро.
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