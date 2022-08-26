СМИ: Единственная возможность для Роналду – Спортинг

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду все ещё хочет покинуть клуб, чтобы выступать в Лиге чемпионов, сообщает Николо Скира. Пока единственный возможный вариант – португальский "Спортинг".

Агент португальца Жорже Мендеш продолжает работать над вариантами для своего клиента.

As of now the only concrete possibily for #CristianoRonaldo is to return to #Sporting, but #Mendes is working to find other clubs. #SerieA’s clubs are not interested in #CR7, who still wants to leave #ManchesterUnited to play #UCL. #transfers #MUFC https://t.co/nPpaWVkBKf — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 26, 2022

Отмечается, что клубы Серии А не заинтересованы в услугах португальца.

Роналду начинал именно в "Спортинге", откуда перешел в 2004 году в "МЮ".

Португалец провел за команду из Лиссабона 31 матч, забил 5 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 37-летнего нападающего в 30 миллионов евро.