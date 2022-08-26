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СМИ: Единственная возможность для Роналду – Спортинг

Англия
(3 голосов)

"Возвращение" за "возвращением"

СМИ: Единственная возможность для Роналду – Спортинг

Фото: https://twitter.com/Cristiano

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду все ещё хочет покинуть клуб, чтобы выступать в Лиге чемпионов, сообщает Николо Скира. Пока единственный возможный вариант – португальский "Спортинг".

Агент португальца Жорже Мендеш продолжает работать над вариантами для своего клиента.

Отмечается, что клубы Серии А не заинтересованы в услугах португальца.

Роналду начинал именно в "Спортинге", откуда перешел в 2004 году в "МЮ".

Португалец провел за команду из Лиссабона 31 матч, забил 5 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 37-летнего нападающего в 30 миллионов евро.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (2)
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oda1979 (Запорожье)
26.08.2022 в 21:36
В конце сезона можно поздравлять Спортинг с победой в ЛЧ
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
26.08.2022 в 21:20
А в какой группе ЛЧ дельфин с МЮ?
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