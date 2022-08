СМИ: Единственная возможность для Роналду – Спортинг

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду все ещё хочет покинуть клуб, чтобы выступать в Лиге чемпионов, сообщает Николо Скира. Пока единственный возможный вариант – португальский "Спортинг".

Агент португальца Жорже Мендеш продолжает работать над вариантами для своего клиента.

As of now the only concrete possibily for #CristianoRonaldo is to return to #Sporting, but #Mendes is working to find other clubs. #SerieA’s clubs are not interested in #CR7, who still wants to leave #ManchesterUnited to play #UCL. #transfers #MUFC https://t.co/nPpaWVkBKf