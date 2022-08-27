Манчестер Сити – Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча АПЛ на 27.08.2022

Английская Премьер-лига, четвертый тур

27 августа, 17:00. "Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Грэм Скотт

Прямая телетрансляция: Setanta Sports

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Манчестер Сіті - Крістал Пелас Смотреть трансляцию

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Набирает обороты АПЛ, и понемногу вырисовываются лидеры. Конечно, как присуще последним сезонам, "Сити" как раз среди них - нужно подтверждать это реноме в каждом туре. В то же время сегодняшний соперник подопечных Гвардиолы далеко не мальчики для избиения.

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Манчестер Сити

"Горожане" снова защищают титул АПЛ. Как это и присуще, "Сити" начал сезон не самым лучшим образом. Во-первых, команда Гвардиолы проиграла "Ливерпулю" поединок за Суперкубок Англии, во-вторых МС потерял очки в чемпионате уже в третьем туре.

В стартовых двух раундах "горожане" обыграли "Вест Хэм" и "Борнмут" с общим счетом 6:0. Третий тур предполагал быть не столь легким, ведь на "Ман Сити" на собственном стадионе ожидал "Ньюкасл", однако ситуация вышла еще с более критической стороны. Да, подопечные Гвардиолы забили первыми, однако потом пропустили трижды. Им нужно было отыграть два гола, и они добились цели. На прошлой неделе было как раз одно заработанное очко, а не два потерянных.

Также стоит отметить и спонтанный товарищеский матч посреди недели, в котором “Сити” тоже расписало мировую со счетом 3:3. Противостояла "горожанам" "Барселона", поединок проходил на Камп Ноу.

Потери хозяев

Лапорт точно не сможет сыграть сегодня. Под вопросом находятся еще Аке, Филлипс, Мбете и Грилиш.

Кристал Пелас

"Стекольщики" очень неплохо стартовали. Собственно благодаря работе Виейры команда точно имеет шанс находиться в верхней десятке АПЛ, и не только в промежуточном результате после трех туров, но и вообще. Прогресс у лондонцев после ухода Ходжсона очевиден как в плане игры, так и в плане результатов.

В этом сезоне из четырех матчей "Кристал Пэлас" проиграл лишь один - неугомонному сейчас "Арсеналу" в первом туре. А вот после этого уже была ничья с "Ливерпулем" на самом "Энфилде" - тогда, кстати, "стекольщики" вполне могли рассчитывать на удержание победного результата, однако слишком быстро расслабились. В третьем туре ошибки были исправлены, ведь подопечные Виейра одержали волевую победу над "Астон Виллой". Главное для "стекольщиков" – это использовать все созданные моменты. Иногда реализация хочет оставлять лучшего.

КП тоже, как и "Манчестер Сити", имел матч посреди недели. Правда, лондонцы играли официальный поединок: против “Оксфорд Юнайтед” в Кубке лиги. Команде Виейра пришлось попотеть с представителем третьего дивизиона, ведь только в заключительные 20 минут удалось выйти вперед и вырвать победу.

Потери гостей

Четверо игроков "стекольщиков" находятся в лазарете: Батленд, Макартур, Томкинс и Фергюсон. Сезон для них еще не начался.

Последние пять матчей Манчестер Сити и Кристал Пэлас

Последние пять встреч хозяев

24.08. Барселона – Манчестер Сити 3:3

21.08. Ньюкасл – Манчестер Сити 3:3

13.08. Манчестер Сити – Борнмут 4:0

07.08. Вест Хэм – Манчестер Сити 0:2

30.07. Ливерпуль – Манчестер Сити 3:1

Последние пять встреч гостей

23.08. Оксфорд Юнайтед – Кристал Пэлас 0:2

20.08. Кристал Пэлас – Астон Вилла 3:1

15.08. Ливерпуль – Кристал Пэлас 1:1

05.08. Кристал Пэлас – Арсенал 0:2

30.07. Кристал Пэлас – Монпелье 4:2

Турнирная таблица АПЛ

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 3 3 0 0 9-2 +7 9 2 "Манчестер Сити" 3 2 1 0 9-3 +6 7 3 "Лидс Юнайтед" 3 2 1 0 7-3 +4 7 4 "Тоттенхэм" 3 2 1 0 7-3 +4 7 5 "Брайтон энд Хоув Альбион" 3 2 1 0 4-1 +3 7 6 "Ньюкасл" 3 1 2 0 5-3 +2 5 7 "Фулхэм" 3 1 2 0 5-4 +1 5 8 "Брентфорд" 3 1 1 1 8-5 +3 4 9 "Кристал Пэлас" 3 1 1 1 4-4 0 4 10 "Ноттингем Форест" 3 1 1 1 2-3 -1 4 11 "Саутгемптон" 3 1 1 1 5-7 -2 4 12 "Челси" 3 1 1 1 3-5 -2 4 13 "Астон Вилла" 3 1 0 2 3-6 -3 3 14 "Манчестер Юнайтед" 3 1 0 2 3-7 -4 3 15 "Борнмут" 3 1 0 2 2-7 -5 3 16 "Ливерпуль" 3 0 2 1 4-5 -1 2 17 "Эвертон" 3 0 1 2 2-4 -2 1 18 "Вулверхэмптон" 3 0 1 2 1-3 -2 1 19 "Лестер Сити" 3 0 1 2 5-8 -3 1 20 "Вест Хэм Юнайтед" 3 0 0 3 0-5 -5 0

Последние пять личных встреч между командами

14.03.22. Кристал Пэлас – Манчестер Сити 0:0

30.10.21. Манчестер Сити – Кристал Пэлас 0:2

01.05.21. Кристал Пэлас – Манчестер Сити 0:2

17.01.21. Манчестер Сити – Кристал Пэлас 4:0

18.01.20. Манчестер Сити – Кристал Пэлас 2:2

Цифры и факты

"Ман Сити" победил дома в шести последних поединках подряд.

"Сити" смог переиграть "Кристал Пэлас" только в двух матчах из последних пяти.

За последние 15 домашних встреч "горожане" не забили стекольщикам только в одной.

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Сити – Кристал Пэлас

Прогноз матча Манчестер Сити – Кристал Пэлас от UA-Football

"Горожане" в стартовых трех турах пропустили трижды, еще и все голы только против "Ньюкасла", в то же время "Кристал Пэлас" не смог удержать свои ворота сухими ни в одном из матчей АПЛ. Оборона "стекольщиков" явно хромает на постоянном уровне, несмотря на хорошую атаку. Сегодня это должно стать решающим фактором. Прогноз: Победа Манчестер Сити с форой -1,5.