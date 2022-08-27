Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Сити – Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча АПЛ на 27.08.2022
"Горожанам" нужно догонять "канониров"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, четвертый тур
27 августа, 17:00. "Этихад" (Манчестер)
Главный арбитр: Грэм Скотт
Прямая телетрансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
Набирает обороты АПЛ, и понемногу вырисовываются лидеры. Конечно, как присуще последним сезонам, "Сити" как раз среди них - нужно подтверждать это реноме в каждом туре. В то же время сегодняшний соперник подопечных Гвардиолы далеко не мальчики для избиения.
Манчестер Сити
"Горожане" снова защищают титул АПЛ. Как это и присуще, "Сити" начал сезон не самым лучшим образом. Во-первых, команда Гвардиолы проиграла "Ливерпулю" поединок за Суперкубок Англии, во-вторых МС потерял очки в чемпионате уже в третьем туре.
В стартовых двух раундах "горожане" обыграли "Вест Хэм" и "Борнмут" с общим счетом 6:0. Третий тур предполагал быть не столь легким, ведь на "Ман Сити" на собственном стадионе ожидал "Ньюкасл", однако ситуация вышла еще с более критической стороны. Да, подопечные Гвардиолы забили первыми, однако потом пропустили трижды. Им нужно было отыграть два гола, и они добились цели. На прошлой неделе было как раз одно заработанное очко, а не два потерянных.
Также стоит отметить и спонтанный товарищеский матч посреди недели, в котором “Сити” тоже расписало мировую со счетом 3:3. Противостояла "горожанам" "Барселона", поединок проходил на Камп Ноу.
Потери хозяев
Лапорт точно не сможет сыграть сегодня. Под вопросом находятся еще Аке, Филлипс, Мбете и Грилиш.
Кристал Пелас
"Стекольщики" очень неплохо стартовали. Собственно благодаря работе Виейры команда точно имеет шанс находиться в верхней десятке АПЛ, и не только в промежуточном результате после трех туров, но и вообще. Прогресс у лондонцев после ухода Ходжсона очевиден как в плане игры, так и в плане результатов.
В этом сезоне из четырех матчей "Кристал Пэлас" проиграл лишь один - неугомонному сейчас "Арсеналу" в первом туре. А вот после этого уже была ничья с "Ливерпулем" на самом "Энфилде" - тогда, кстати, "стекольщики" вполне могли рассчитывать на удержание победного результата, однако слишком быстро расслабились. В третьем туре ошибки были исправлены, ведь подопечные Виейра одержали волевую победу над "Астон Виллой". Главное для "стекольщиков" – это использовать все созданные моменты. Иногда реализация хочет оставлять лучшего.
КП тоже, как и "Манчестер Сити", имел матч посреди недели. Правда, лондонцы играли официальный поединок: против “Оксфорд Юнайтед” в Кубке лиги. Команде Виейра пришлось попотеть с представителем третьего дивизиона, ведь только в заключительные 20 минут удалось выйти вперед и вырвать победу.
Потери гостей
Четверо игроков "стекольщиков" находятся в лазарете: Батленд, Макартур, Томкинс и Фергюсон. Сезон для них еще не начался.
Последние пять матчей Манчестер Сити и Кристал Пэлас
Последние пять встреч хозяев
- 24.08. Барселона – Манчестер Сити 3:3
- 21.08. Ньюкасл – Манчестер Сити 3:3
- 13.08. Манчестер Сити – Борнмут 4:0
- 07.08. Вест Хэм – Манчестер Сити 0:2
- 30.07. Ливерпуль – Манчестер Сити 3:1
Последние пять встреч гостей
- 23.08. Оксфорд Юнайтед – Кристал Пэлас 0:2
- 20.08. Кристал Пэлас – Астон Вилла 3:1
- 15.08. Ливерпуль – Кристал Пэлас 1:1
- 05.08. Кристал Пэлас – Арсенал 0:2
- 30.07. Кристал Пэлас – Монпелье 4:2
Турнирная таблица АПЛ
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|3
|3
|0
|0
|9-2
|+7
|9
|2
|"Манчестер Сити"
|3
|2
|1
|0
|9-3
|+6
|7
|3
|"Лидс Юнайтед"
|3
|2
|1
|0
|7-3
|+4
|7
|4
|"Тоттенхэм"
|3
|2
|1
|0
|7-3
|+4
|7
|5
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|3
|2
|1
|0
|4-1
|+3
|7
|6
|"Ньюкасл"
|3
|1
|2
|0
|5-3
|+2
|5
|7
|"Фулхэм"
|3
|1
|2
|0
|5-4
|+1
|5
|8
|"Брентфорд"
|3
|1
|1
|1
|8-5
|+3
|4
|9
|"Кристал Пэлас"
|3
|1
|1
|1
|4-4
|0
|4
|10
|"Ноттингем Форест"
|3
|1
|1
|1
|2-3
|-1
|4
|11
|"Саутгемптон"
|3
|1
|1
|1
|5-7
|-2
|4
|12
|"Челси"
|3
|1
|1
|1
|3-5
|-2
|4
|13
|"Астон Вилла"
|3
|1
|0
|2
|3-6
|-3
|3
|14
|"Манчестер Юнайтед"
|3
|1
|0
|2
|3-7
|-4
|3
|15
|"Борнмут"
|3
|1
|0
|2
|2-7
|-5
|3
|16
|"Ливерпуль"
|3
|0
|2
|1
|4-5
|-1
|2
|17
|"Эвертон"
|3
|0
|1
|2
|2-4
|-2
|1
|18
|"Вулверхэмптон"
|3
|0
|1
|2
|1-3
|-2
|1
|19
|"Лестер Сити"
|3
|0
|1
|2
|5-8
|-3
|1
|20
|"Вест Хэм Юнайтед"
|3
|0
|0
|3
|0-5
|-5
|0
Последние пять личных встреч между командами
14.03.22. Кристал Пэлас – Манчестер Сити 0:0
30.10.21. Манчестер Сити – Кристал Пэлас 0:2
01.05.21. Кристал Пэлас – Манчестер Сити 0:2
17.01.21. Манчестер Сити – Кристал Пэлас 4:0
18.01.20. Манчестер Сити – Кристал Пэлас 2:2
Цифры и факты
- "Ман Сити" победил дома в шести последних поединках подряд.
- "Сити" смог переиграть "Кристал Пэлас" только в двух матчах из последних пяти.
- За последние 15 домашних встреч "горожане" не забили стекольщикам только в одной.
Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Сити – Кристал Пэлас
Прогноз матча Манчестер Сити – Кристал Пэлас от UA-Football
"Горожане" в стартовых трех турах пропустили трижды, еще и все голы только против "Ньюкасла", в то же время "Кристал Пэлас" не смог удержать свои ворота сухими ни в одном из матчей АПЛ. Оборона "стекольщиков" явно хромает на постоянном уровне, несмотря на хорошую атаку. Сегодня это должно стать решающим фактором. Прогноз: Победа Манчестер Сити с форой -1,5.
Популярное сейчас
- Фофана подпишет контракт с Челси до 2028 года. Известна зарплата англичанина
- Подоляк: Зеленский однозначно против переговоров и украинское общество здесь непоколебимо
- Россия начала выводить свою боевую авиацию из Крыма - СМИ
- Мама мальчика, чей телефон разбил Роналду: Криштиану – самый высокомерный человек, с которым я когда-либо разговаривала. Он называл меня Джеком
- Во Львовской области предлагают строить убежища в виде нор хоббитов из Властелина колец. ФОТО
- Жена Малиновского заявила, что они с Русланом купили дом в Бергамо