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Вест Хэм близок к оформлению самого дорогого трансфера в своей истории
На прицеле игрок сборной Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine
Английский "Вест Хэм" близок к оформлению перехода хавбека французского "Лиона" Лукаса Пакета. Об этом сообщает Николо Скира в своем Twitter.
Переговоры находятся на финальных стадиях. Уже согласован контракт между сторонами – до 2027 года.
Должен состояться именно полноценный трансфер. Его сумма составит 60 миллионов евро с учетом бонусов.
Интересно, что этот переход может стать самым дорогим в истории “Вест Хэма”. Сейчас рекорд принадлежит нападающему Себастьяну Аллеру, который в 2019 году присоединился к команде из франкфуртского "Айнтрахта" за 50 миллионов евро.
Отметим, что Пакета выступает за "Лион" с 2020 года. За два сезона он провел во французском коллективе 80 матчей, отличившихся 21 голом и 14 ассистами. Также в этот период Лукас начал регулярно выступать за сборную Бразилии. На данный момент в его активе семь голов и один ассист в 33 встречах за "селесао".
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