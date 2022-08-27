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Вест Хэм близок к оформлению самого дорогого трансфера в своей истории

Англия
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На прицеле игрок сборной Бразилии

Вест Хэм близок к оформлению самого дорогого трансфера в своей истории

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Английский "Вест Хэм" близок к оформлению перехода хавбека французского "Лиона" Лукаса Пакета. Об этом сообщает Николо Скира в своем Twitter.

Переговоры находятся на финальных стадиях. Уже согласован контракт между сторонами – до 2027 года.

Должен состояться именно полноценный трансфер. Его сумма составит 60 миллионов евро с учетом бонусов.

Интересно, что этот переход может стать самым дорогим в истории “Вест Хэма”. Сейчас рекорд принадлежит нападающему Себастьяну Аллеру, который в 2019 году присоединился к команде из франкфуртского "Айнтрахта" за 50 миллионов евро.

Отметим, что Пакета выступает за "Лион" с 2020 года. За два сезона он провел во французском коллективе 80 матчей, отличившихся 21 голом и 14 ассистами. Также в этот период Лукас начал регулярно выступать за сборную Бразилии. На данный момент в его активе семь голов и один ассист в 33 встречах за "селесао".

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В статье: Лион Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Лукас Пакета
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