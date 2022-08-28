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Скоулз: Надеюсь, что Криштиану не уйдет из Юнайтед. Он был нужен во вчерашнем матче

Англия
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Эксперт выскоко оценивает португальца

Скоулз: Надеюсь, что Криштиану не уйдет из Юнайтед. Он был нужен во вчерашнем матче

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Экс-хавбек "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз поделился впечатлениями от игры клуба в матче против "Саутгемптона" (1:0):

"Я думаю, что им действительно не хватало того, кто координировал бы игру. Нужен был Роналду. В 37-летнем возрасте трудно убегать от соперников на скорости, но Криштиану очень хорошо держит мяч и откликается на фланговые кроссы, тогда как Решфорд является другим типом игроком.

‎Будут разные времена, когда понадобятся разные футболисты. Надеюсь, что Криштиану не уйдет, но если это все-таки случится, то "МЮ" придется подписать еще одного нападающего", - сказал Скоулз.

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В статье: Криштиану Роналду Пол Скоулз Манчестер Юнайтед
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Источник:
Machester Evening News

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