Скоулз: Надеюсь, что Криштиану не уйдет из Юнайтед. Он был нужен во вчерашнем матче

Экс-хавбек "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз поделился впечатлениями от игры клуба в матче против "Саутгемптона" (1:0):

"Я думаю, что им действительно не хватало того, кто координировал бы игру. Нужен был Роналду. В 37-летнем возрасте трудно убегать от соперников на скорости, но Криштиану очень хорошо держит мяч и откликается на фланговые кроссы, тогда как Решфорд является другим типом игроком.

‎Будут разные времена, когда понадобятся разные футболисты. Надеюсь, что Криштиану не уйдет, но если это все-таки случится, то "МЮ" придется подписать еще одного нападающего", - сказал Скоулз.