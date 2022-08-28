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Челси интересен нападающий Кристал Пэлас Уилфрид Заха

Англия
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Ранее команда также рассматривала Обамеянга и Гордона

Челси интересен нападающий Кристал Пэлас Уилфрид Заха

Фото: The Sun

UA-Футбол
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Лондонский "Челси" продолжает поиски усиления атаки команды. По информации издания The Independent, клуб заинтересован в нападающем "Кристал Пэлас" Уилфриде Заха.

Как сообщается, ранее команда ивуарийца отчаянно отбивалась от предложений о покупке игрока. Более того, они устанавливали ценник на форварда в размере 80 миллионов фунтов. Однако сейчас у Заха остался год по контракту, и они готовы отпустить его дешевле.

Помимо Уилфрида, как сообщалось ранее, "Челси" интересовался нападающим "Барселоны" Пьер-Эмериком Обамеянгом, а также вингером "Эвертона" Энтони Гордоном.

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В статье: Уилфрид Заха Челси (Лондон) Кристал Пэлас (Лондон)
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