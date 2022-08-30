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Тоттенхэм подписал полноценный контракт с победителем Копа Америки

Англия
(1 голосов)

"Шпоры" выкупили его у "Аталанты"

Тоттенхэм подписал полноценный контракт с победителем Копа Америки

Фото: tottenhamhotspur.com

Новина українською

"Тоттенхэм Хотспур" объявил о подписании полноценного контракта с аргентинским защитником Кристианом Ромеро.

Контракт игрока был выкуплен у "Аталанты". Его соглашение со шпорами рассчитано до лета 2027 года.

"Тоттенхэм" еще прошлым летом арендовал футболиста с правом выкупа. Он отыграл 32 матча во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. По данным Transfermarkt, общая сумма трансфера для лондонцев составила 50 млн евро.

На его счету 11 матчей за сборную Аргентины. В составе национальной команды он становился победителем Кубка Америки-2021, а также победителем Финалиссимы-2022.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Тоттенхэм (Лондон) Кристиан Ромеро
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Источник:
tottenhamhotspur.com

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Комментарии (1)
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bato66
30.08.2022 в 12:26
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- 1б2к. инфо ( Ввести в Google поиск ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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