Тоттенхэм подписал полноценный контракт с победителем Копа Америки

"Тоттенхэм Хотспур" объявил о подписании полноценного контракта с аргентинским защитником Кристианом Ромеро.

Контракт игрока был выкуплен у "Аталанты". Его соглашение со шпорами рассчитано до лета 2027 года.

"Тоттенхэм" еще прошлым летом арендовал футболиста с правом выкупа. Он отыграл 32 матча во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. По данным Transfermarkt, общая сумма трансфера для лондонцев составила 50 млн евро.

На его счету 11 матчей за сборную Аргентины. В составе национальной команды он становился победителем Кубка Америки-2021, а также победителем Финалиссимы-2022.

Five more years of Cuti ???? pic.twitter.com/uPSTT7CYCW