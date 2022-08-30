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Тоттенхэм подписал полноценный контракт с победителем Копа Америки
"Шпоры" выкупили его у "Аталанты"
Фото: tottenhamhotspur.com
"Тоттенхэм Хотспур" объявил о подписании полноценного контракта с аргентинским защитником Кристианом Ромеро.
Контракт игрока был выкуплен у "Аталанты". Его соглашение со шпорами рассчитано до лета 2027 года.
"Тоттенхэм" еще прошлым летом арендовал футболиста с правом выкупа. Он отыграл 32 матча во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. По данным Transfermarkt, общая сумма трансфера для лондонцев составила 50 млн евро.
На его счету 11 матчей за сборную Аргентины. В составе национальной команды он становился победителем Кубка Америки-2021, а также победителем Финалиссимы-2022.
Five more years of Cuti ???? pic.twitter.com/uPSTT7CYCW— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 30, 2022
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