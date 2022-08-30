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Челси ведет переговоры по защитнику Лейпцига. Готовы выложить 90 миллионов евро

Англия
(1 голосов)

Хорват присоединится к "синим" через год

Челси ведет переговоры по защитнику Лейпцига. Готовы выложить 90 миллионов евро

Фото: twitter.com/RBLeipzig

Новина українською

"Челси" хочет подписать центрального защитника "Лейпцига" Йошко Гвардиола, сообщает Фабрицио Романо. "Синие" на "продвинутой" стадии переговоров.

Сообщается, что "Лейпциг" принял предложение в размере 90 миллионов евро. Переговоры между клубами продолжаются.

Защитник должен будет присоединится к синим летом 2023-го. Скорее всего футболист подпишет полноценный контракт с "Челси", но уйдет в годичную аренду в "Лейпциг".

В этом сезоне Гвардиол провел 4 матча за "Лейпциг" в Бундеслиге. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего фуллбека в 35 миллионов евро.

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В статье: Челси (Лондон) РБ Лейпциг Йошко Гвардиол
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
30.08.2022 в 23:25
Когда командой руководят кретины,можно же купить Забарного за 25-30млн,но лучше выводить за Йошко 90млн. Идиоты!!!
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