Челси ведет переговоры по защитнику Лейпцига. Готовы выложить 90 миллионов евро

"Челси" хочет подписать центрального защитника "Лейпцига" Йошко Гвардиола, сообщает Фабрицио Романо. "Синие" на "продвинутой" стадии переговоров.

Exclusive: Chelsea are in advanced talks with RB Leipzig to sign Joško Gvardiol! Deal would be completed now but with Gvardiol staying at RB Leipzig, he’d join Chelsea in June 2023. ???????? #CFC



Official proposal submitted today around €90m. Negotiations ongoing on clubs side. pic.twitter.com/3HKoSIjcyN