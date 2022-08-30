Челси ведет переговоры по защитнику Лейпцига. Готовы выложить 90 миллионов евро

"Челси" хочет подписать центрального защитника "Лейпцига" Йошко Гвардиола, сообщает Фабрицио Романо. "Синие" на "продвинутой" стадии переговоров.

Exclusive: Chelsea are in advanced talks with RB Leipzig to sign Joško Gvardiol! Deal would be completed now but with Gvardiol staying at RB Leipzig, he’d join Chelsea in June 2023. ???????? #CFC



Official proposal submitted today around €90m. Negotiations ongoing on clubs side. pic.twitter.com/3HKoSIjcyN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2022

Сообщается, что "Лейпциг" принял предложение в размере 90 миллионов евро. Переговоры между клубами продолжаются.

Защитник должен будет присоединится к синим летом 2023-го. Скорее всего футболист подпишет полноценный контракт с "Челси", но уйдет в годичную аренду в "Лейпциг".

В этом сезоне Гвардиол провел 4 матча за "Лейпциг" в Бундеслиге. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего фуллбека в 35 миллионов евро.