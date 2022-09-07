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Официально. Челси уволил Томаса Тухеля

Англия
(1 голосов)

Неожиданное решение

Официально. Челси уволил Томаса Тухеля

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Челси" объявил о досрочном прекращении сотрудничества с главным тренером команды Томасом Тухелем, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение специалиста действовало до лета 2024 года.

Тухель возглавил "Челси" в январе 2021 года, сменив на данном посту Фрэнка Лампарда. Под его руководством синие провели 99 матчей: 62 победы, 18 поражений и 19 ничьих. При этом клуб забил 196 голов, а пропустил 105.

Напомним, что в сезоне-2020/21 Тухель вместе с "Челси" дошел до финала Лиги чемпионов, где победил "Манчестер Сити" с минимальным счетом (1:0). Кроме того, вместе с командой он также выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Вчера, 6 сентября "Челси" проиграл загребскому "Динамо" (0:1) на выезде в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В текущем розыгрыше АПЛ лондонцы занимают 6-е место, набрав 10 очков в 6 матчах.

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В статье: Томас Тухель Челси (Лондон)
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Источник:
chelseafc.com

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