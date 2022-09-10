Экс-тренер Шахтера Де Дзерби может сменить Поттера в Брайтоне

Английский "Брайтон" ищет коуча, который бы сменил ушедшего в "Челси" Грэма Поттера. Как сообщает издание The Telegraph, клуб рассматривает двух человек: Роберто Де Дзерби и Кьетиля Кнутсена.

По информации медиа, руководство клуба намерено нанять тренера, который бы подходил команде по стилю игры, а также философии развития, особенно в плане работы с молодыми игроками.

Роберто Де Дзерби ушел из донецкого "Шахтера" в июле этого года, с клубом оны выиграл лишь один трофей: Суперкубок Украины-2021. Кьентиль Кнутсен же работает главным тренером норвежского "Буде-Глимт" с 2018 года. С клубом он дважды побеждал в чемпионате Норвегии (в сезонах 2020 и 2021).