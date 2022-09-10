  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Экс-тренер Шахтера Де Дзерби может сменить Поттера в Брайтоне
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-тренер Шахтера Де Дзерби может сменить Поттера в Брайтоне

Англия
(1 голосов)

Также английскому клубу интересен коуч Буде-Глимт Кьетиль Кнутсен

Экс-тренер Шахтера Де Дзерби может сменить Поттера в Брайтоне

Фото: Calcio News 24

UA-Футбол
Новина українською

Английский "Брайтон" ищет коуча, который бы сменил ушедшего в "Челси" Грэма Поттера. Как сообщает издание The Telegraph, клуб рассматривает двух человек: Роберто Де Дзерби и Кьетиля Кнутсена.

По информации медиа, руководство клуба намерено нанять тренера, который бы подходил команде по стилю игры, а также философии развития, особенно в плане работы с молодыми игроками.

Роберто Де Дзерби ушел из донецкого "Шахтера" в июле этого года, с клубом оны выиграл лишь один трофей: Суперкубок Украины-2021. Кьентиль Кнутсен же работает главным тренером норвежского "Буде-Глимт" с 2018 года. С клубом он дважды побеждал в чемпионате Норвегии (в сезонах 2020 и 2021).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Брайтон энд Хоув Альбион Будё-Глимт Роберто Де Дзерби
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде