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Экс-тренер Шахтера Де Дзерби может сменить Поттера в Брайтоне
Также английскому клубу интересен коуч Буде-Глимт Кьетиль Кнутсен
Фото: Calcio News 24
Английский "Брайтон" ищет коуча, который бы сменил ушедшего в "Челси" Грэма Поттера. Как сообщает издание The Telegraph, клуб рассматривает двух человек: Роберто Де Дзерби и Кьетиля Кнутсена.
По информации медиа, руководство клуба намерено нанять тренера, который бы подходил команде по стилю игры, а также философии развития, особенно в плане работы с молодыми игроками.
Роберто Де Дзерби ушел из донецкого "Шахтера" в июле этого года, с клубом оны выиграл лишь один трофей: Суперкубок Украины-2021. Кьентиль Кнутсен же работает главным тренером норвежского "Буде-Глимт" с 2018 года. С клубом он дважды побеждал в чемпионате Норвегии (в сезонах 2020 и 2021).
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